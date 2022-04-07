花500元打造走廊“小农场” 当局指挡道令拆

男子在屋外走廊角落打造鱼菜共生的“小农场”，成了组屋另一道风景线，岂料有居民担心存在安全隐患，如今遭市镇会下令拆除。

这个“小农场”位于武吉班让环路第259座组屋的走廊，“农场”主人安先生（51岁）告诉记者，为消磨时间，两个月前砸下500元，在走廊角落种菜和养鱼。

他花了三天钻洞和组装相关设备，也设计一套过滤系统，利用鱼池的水灌溉种在管子里的菜，让水无限循环，实现鱼菜共生。

“我也没什么经验，都是自学，我和家人每天都会出来看看，喂喂鱼。”

安先生在小鱼池养了78条尼罗红，还有种植了九层塔、生菜、番茄和薄荷叶等蔬菜。

另外，他还在单位门口摆放两张摇摇椅、一张桌子和一个风扇，把门口打造成休闲区。“原本想等鱼菜收成后就分给邻居，但如今事与愿违。

同座组屋居民陈先生（44岁，销售业）就担心这些设施存在安全隐患。他说走廊的插头可能会引发火患，种菜也可能会滋生蚊子。

荷兰—武吉班让市镇会发言人回复询问表示，市镇会团队已向该居民接洽，要求对方在本月21日前移除走廊设施。

发言人表示，为促进和谐关系，市镇会已加强关于违规装置和走廊杂物的教育，居民的安全仍是首要考量。

“更重要的是，我们希望所有居民相互帮助，在公共区域保持通畅和安全的通道，因为这是面临紧急情况时的必要通道。”

“农场”主人：会按指示拆除

农场主人说，已接到当局下令拆除的通知，会遵照指示在21日前移走这些设施。

从事维修工作的安先生认为，其实没有所谓的安全隐患，他从家里的电闸总开关接了几条电线到外面的鱼池供电，一旦有问题，电闸会自动跳电。

至于鱼池的水则是流动的，不会滋生蚊子。

“在拆除前，我下周会见议员，看是否能保留部分设施，如果不能也没办法。”

完整报道，请翻阅2022年4月7日的《新明日报》。