早报平板电脑应用功能界面双升级 一文解答常见问题

继2021年推出新版早报手机应用，《联合早报》现已更新了早报平板电脑应用，为早报的平板电脑读者提供更畅快、更丰富的用户体验。除了改善整体外观，早报平板电脑版应用的导航也更加简单易用，让读者能更快地找到新闻、文章、电子报和数码原创内容。

新早报平板电脑应用将添加新功能，如书签功能、“我的”栏目，让读者轻松掌握自己的阅读步伐和选择。喜爱分享电子报内容的订户，则能以更便捷的方式将喜爱的文章收藏或分享至各大社交媒体平台上。

即日起，读者可前往谷歌Play商店或苹果应用商店下载新早报平板电脑应用。

安卓平板电脑用户可点击此链接下载安卓版应用

iPad用户可点击此链接下载iOS版应用

服务手机和平板电脑设备的早报应用现已互通。凡支持至少 iOS11 或 Android 6 操作系统的移动设备皆可装置最新早报应用，获得全新体验。

如果您想了解新早报平板电脑应用功能的使用方式，包括如何使用新版应用分享电子报剪报，或查看新早报平板电脑应用的新界面，立即下划查看“常见问题解答”以及使用教程。

新早报平板电脑应用 常见问题解答

用户可如何获得最新应用体验？

早报iPad应用用户可前往苹果应用商店的新早报应用页面安装（Install）应用，以获得最新体验。

现有早报安卓平板电脑用户则无需下载新应用。用户可前往谷歌Play商店的早报应用页面，点击“更新”（Update），即可取得最新升级。

新早报平板电脑应用有什么不同？

新版早报手机应用推出后，我们经过多个月的调整，现在推出了早报平板电脑应用。

与早报手机应用一样，新早报平板电脑应用拥有简单易用的界面和功能，包括电子报下载、更细致的分类导航、书签功能、字体大小调整功能和多媒体专页等。以下是针对iPad和安卓平板电脑用户的详细解说。

iPad版：

旧版早报iPad版应用用户下载早报平板电脑新应用后会发现，应用的整体外观已调整，新应用增设了书签、多媒体专页、字体大小调整功能。我们也将用户经常使用的功能放置到应用底部的快捷导航，让用户能更快地找到文章和内容。

安卓版：

已在安卓平板电脑上使用早报应用的用户则会发现，应用和早报手机应用同步更新，已拥有新外观与功能。

此次推出的平板电脑版应用升级，为安卓平板电脑和iPad设计了专属界面。新应用进行了版面的优化与调整，让每屏一次能显示更多内容。

我为何无法更新或使用最新早报平板电脑应用？

新早报平板电脑应用需要 iOS 11.2 或 Android 6 以上版本才能运行。

欲查看设备系统是否适合下载和运行新早报应用，请点击 https://subscribe.sph.com.sg/oschecker/zb/index.html 。

若设备的操作系统合适，系统测查器将显示以上状态。

如果我的平板电脑型号太旧，无法支持 iOS 11.2或 Android 6，我是否能继续使用早报应用？

如果您的iPad平板电脑无法升级至iOS 11.2或以上的操作系统版本，您可暂时选择不下载最新的早报应用，继续使用旧版早报iPad应用。

我们预计将在2022年中下架旧版早报iPad应用。届时，您若想继续使用早报应用，需要一台能升级至iOS 11.2或以上操作系统的iPad平板电脑。您也可选择在手机上下载和使用早报应用。

如果您的安卓平板电脑无法升级，您可暂时选择不更新应用。

使用新早报平板电脑应用后，我的订阅配套会改变吗？

若您是安卓平板电脑用户，或您没有通过苹果应用商店购买订阅配套（in-app purchase），此次更新不会影响您的订阅配套。

若您通过苹果应用商店订阅配套，请注意我们即将停止每月的配套自动更新服务。

服务停更后，您还是能在旧版早报iPad应用中使用您最后一次付清的订阅配套，直到配套在1个月后停止更新为止。

当您通过苹果应用商店购买的旧版早报iPad应用配套停止更新后，请根据以下步骤在新早报平板电脑应用中恢复您的订阅配套：

卸载旧早报iPad版应用，为设备增加储存空间。 前往苹果应用商店下载全新早报平板电脑应用。 在新应用里，从底部导航栏前往“我的”页面，点击“订阅”按钮即可重新订阅配套。

若有更多问题，欢迎询问客服： zbocs@sph.com.sg

我是iPad用户，为何下载新应用后无法登录应用？

您或许已登录超过您订阅配套所允许的登录设备限额。请先登出旧版应用，再重新尝试登录新应用。

如果您已将旧版应用删除而无法登出，请您联系 zbocs@sph.com.sg，我们会协助您登出。

当前iPad用户若想要卸载旧早报iPad版应用，要如何辨别新旧应用？

用户可通过应用图标辨别新旧应用。旧版应用图标的右下角会出现“旧版”的黑色标签。

新早报平板电脑应用功能使用说明

如何浏览新版应用？

用户在首页顶部导航栏中点击主要栏目时，每个栏目将显示更细分的分类导航栏。用户可根据内容需求，选择浏览更细分的分类导航栏中的文章。如：点击“即时”页面后，点击“国际”即可一览即时新闻中的所有国际相关报道。



底部导航栏：用户可从底部导航栏浏览“首页”、“多媒体”、“电子报”以及“我的”页面。底部导航栏不定时会显示特别推荐按钮，如推荐追踪“冠病疫情”的按钮。

如何使用全新多媒体页面？

用户可在底部导航栏点击“多媒体”，前往“多媒体”页面。这个页面包括一系列最新多媒体内容，如播客、系列节目、直播、以及互动新闻。

如何使用“我的”页面

用户可在“我的”页面访问账户设置、系统设置以及其他早报服务。未登录用户可在“我的”页面上方登录账号或订阅配套。

非订户在登录应用后，页面上方将显示“普通用户”的用户身份标签。订户在登录应用后，上方则会显示“早报订户”的用户身份标签。

如何收藏文章？如何找到所有收藏文章？

在任何文章页面中，点击右上角“收藏”按钮即可。用户也可通过任何栏目主页上文章下的“收藏”按钮，收藏文章。若再次点击”收藏“按钮，便可取消收藏。

欲览所有收藏文章，你可通过底部导航栏前往“我的”页面 > 账户设置 > 收藏夹。

注：若您是iPad用户，请注意这项收藏功能只限已注册用户在登录应用后使用。安卓用户则不管注册与否，皆可使用此功能。

我要如何分享电子报内的文章剪报？

过去旧版应用中长按电子报文章分享剪报的方式，在新版应用中不再有效。在您阅读电子报时，您可点击屏幕右上角的分享图标，选择您要分享的文章。

如何在早报应用中分享文章链接？

点击任何栏目页面上文章下的“分享”按钮即可。您也可在文章页面中点击右下角“分享”按钮。

如何调整字体大小？

a. 点击文章页面右上角第二个“Aa” 按钮即可调整。

b. 或前往“我的”页面 > 系统设置 > 阅读设置

如何使用文字转语音功能朗读一篇文章？

在文章页面点击右上角的“耳机”按钮，即可启动文字转语音功能，让应用为您朗读文章。

如何切换文字转语音功能的声音属性？

安卓设备：

前往设备设置 > 辅助功能 > 文字转语音输出（不同安卓设备的设置流程或不一致）。

选择想切换至的系统声音属性后，早报应用将使用该声音属性进行文字转语音功能。

注：如果您是三星手机用户，当系统默认语言为英语，应用有可能无法播放语音。您需先前往设置 > 辅助功能 > 文字转语音输出，并选择 Google 语音，方能支持中文语音输出。

iOS设备：

iOS系统当前不支持切换文字转语音声音属性。早报应用使用默认系统人声。

存档与翻阅前13天的电子报内容

用户可翻阅当日以及前13天的电子报内容。在底部导航栏点击“电子报”后，页面将显示当日的电子报。点击右上角存档图标即可浏览前13天的电子报内容。

