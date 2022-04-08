宏茂桥3道四座组屋获选重建

这是建屋局隔了近四年再推出整体重建计划，宏茂桥3道第562至565座组屋的606名屋主，除了可获得估计介于29万元至45万元的赔偿，也可选购落址宏茂桥通道的新替代组屋。

宏茂桥3道的四座旧组屋纳入选择性整体重建计划，共有606户人家受影响。当局将按市价赔偿，屋主也可选购落址宏茂桥通道的新替代组屋。

建屋发展局昨天（4月7日）发文告宣布，宏茂桥3道第562至565座组屋获选加入选择性整体重建计划（Selective En bloc Redevelopment Scheme，简称SERS）。这是隔了近四年再有整体重建计划，上一次是2018年5月的麦波申巷三座组屋。

宏茂桥这四座组屋于1979年落成，屋龄约43年，每座13楼高，共有606个单位，主要是三房式和四房式，当中五个五房式和两个公寓式单位由相连的三房式单位改装而成。

建屋局已委派私人估价师，按照组屋在SERS宣布时的市价赔偿屋主。建屋局受询时说，根据同类组屋近期的转售交易价，三房式组屋面积若是68平方米，赔偿额预计介于29万元至34万元，面积82平方米则介于34万元至39万元；四房式介于38万元至45万元。

除了这笔赔偿，建屋局会支付屋主1万元搬迁费，并且承担他们购买同类替代组屋的印花税和律师费。

为安置受影响居民，建屋局将在宏茂桥通道工艺教育学院旁的地段兴建替代组屋。六座楼高17或25层的组屋将有约1065个二房式灵活、三房式和四房式单位。

替代组屋会以含津贴的价格卖给受影响屋主，符合条件者还可享有高达3万元的SERS津贴。屋主也能与邻居或亲属一起挑选单位，日后再续近邻之缘。

新组屋将于明年第三季动工，预计2027年第三季建成。地点距离宏茂桥和杨厝港地铁站都是10多分钟步程，附近有静山巴刹与熟食中心和商店。

原地段划为住宅用途

建屋局说，替代组屋有99年屋契，几乎是居民在2027年底迁出现有组屋时，剩余屋契年限的两倍。日后将清空的宏茂桥3道地段目前被划为住宅用途。

这是SERS自1995年推出以来，第82批获选整体重建的组屋。SERS是建屋局更新旧组屋区，为居民提供更优质住家的举措之一，至今惠及逾4万1000户。

此次相隔近四年再宣布推出SERS，令不少受影响居民感到意外。李显龙总理曾在2018年国庆群众大会上说，建屋局估计只有约5％的组屋适合推行SERS，许多具有高重建潜力的项目都已获选，未来的SERS项目不多。

作为成熟市镇，宏茂桥自上世纪70年代建成以来经历了多项翻新工程。建屋局说，这次的SERS不仅让四座旧组屋的居民得以迁入附近的新居，也让其他组屋申请者有机会申购新组屋的剩余单位。

此外，当局8月会在宏茂桥推出预购组屋项目。