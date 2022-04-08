新中委任法律专家团 研究设商事争端解决联合机制

新加坡和中国深化在国际商事争议解决机制上的合作，两国宣布委任专家团，探讨制定新中争议解决联合机制在法律上是否可行。律政部第二部长唐振辉建议，可考虑为两国企业制定一套共同的商业规则，减少因差异造成的误解和不确定性。

他昨天（4月7日）在第二届中国—新加坡国际商事争议解决论坛开幕式上致辞时，宣布委任专家团的消息。唐振辉也是文化、社区及青年部长。

他说：“新加坡和中国之间的商业和贸易联系牢固，也各拥有深层的法律专业知识。设立一个由新中机构共有的争议解决中心，团队由熟悉彼此商业环境，及清楚亚洲商事纠纷解决方式的人员组成，这能为在本区域有业务的企业带来信心。”

他说，争议解决中心可以结合新中在人员、法规和其他方面的特长，能与现有的仲裁和调解中心相辅相成，支持两国企业。

律政部于前年12月、在第16届新中双边合作联合委员会会议的场外，与中国国际贸易促进委员会签署了谅解备忘录，组织工作组研究设立一套共同的争议解决机制是否可行，包括成立争议解决中心。

唐振辉透露，工作组已完成初步讨论，并建议成立联合专家团，来探讨设立争议解决机制在法律上的可行性。

工作组专家团共有12名成员，新中代表各六名，包括著名律师和学者。

唐振辉认为两国还能做得更多，包括制定一套适用于新加坡、中国，甚至其他国家的共同商业规则，减少因差异造成的误解和不确定性，进而避免纠纷发生。再来是进一步加强两国人员交流，例如律师事务所和企业长时间合作，了解彼此的工作和商务环境及文化。

本届论坛由律政部、中国贸促会，以及国际商事争端预防与解决组织联合主办，主题为“国际商事争议解决的发展与未来”。论坛采取线上结合线下的方式进行，我国的会场是麦士威国际争议解决中心（Maxwell Chambers），中方的会场设在北京和厦门。

身在北京的中国贸促会会长任鸿斌昨天以连线的方式致辞时说：“完善多元化纠纷解决机制，妥善化解国际商事争议，是平等保护企业合法权益的重要保障，是深化合作共赢发展的重要渠道。”

对于新中的合作，我国专家团成员，安睿雅士律师事务所顾问许廷芳律师受访时说：“我们在处理国际跨境争议方面有丰富经验和完善机制，而中国有一个很庞大的经济体，两者结合可把双方的优势发挥得更加淋漓尽致。”

律政部和中国贸促会昨天也签署常设论坛合作备忘录，承诺往后每年共同举行高层级的国际商事争议解决论坛。

昨天的论坛共吸引约200万人次线上收看。

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