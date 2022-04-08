约6万名学生参加 全国校际运动会复办全部29赛项

因冠病疫情缘故，前年的运动会取消，是自1959年以来首次停办校际赛；去年则恢复举办12项。多数学生运动员时隔两年再次参赛，为了让他们能够更好地适应赛事，今年一些项目的比赛时间将缩短，中场休息时间和次数也增加。

我国规模最大的年度青年体育盛会——全国校际运动会恢复所有赛事，约6万名学生将参加29项体育项目。

多数学生运动员时隔两年再次参赛，为了让他们能够更好地适应赛事，一些体育项目的比赛时间将缩短，中场休息时间和次数也增加。另外，一些体育项目将增加替补人数，以免队员确诊无法参赛。

全国校际运动会（National School Games）开幕式昨天（4月7日）在淡滨尼天地举行。教育部长陈振声致辞时说：“学生的疫苗接种率很高，这让我们有信心按原有形式恢复所有体育项目，同时也可以降低参赛的风险。”

他指出，超过97％的中学和初级学院学生已经完成疫苗接种，也有约七成的小学生完成接种。

运动会3月至8月举行 橄榄球改赛制

校际运动会于今年3月至8月举行，除了橄榄球以七人制形式比赛，其余28个体育项目按原有形式进行。橄榄球的原有比赛形式是每队15人，若加上替补、裁判等，就会超出30人的团队运动人数顶限。

当局明白许多学生运动员因防疫安全管理措施而无法进行完整的训练，两年来也缺乏比赛经验，因此对某些体育赛事作出了一些调整，每个体育项目的赛事调整都有所不同。

例如地板钩球A、B及C组比赛时间就从以往的15分钟缩减至12分钟，每个中场休息时段也从以往的3分钟增至5分钟。另外，可报名参赛的人数，从16名增加至18名，这意味着学校能够增派替补球员。

陈振声说：“体育一直以来都是我们教育制度中，不可或缺的一部分，对性格发展也很重要。不过因为疫情，许多学生运动员在去两年错过了参加校际运动会的宝贵经历。”

因冠病疫情缘故，前年的运动会取消，是自1959年以来首次停办校际赛。去年则恢复举办12个校际比赛项目，包括保龄球、三人制排球，以及藤球等队员人数较少的项目。

代表华侨中学（高中部）出赛的莫哈末诺（Muhammad Aniq Aiman Bin Shaugi，17岁），去年参加了校际运动会的三人制排球比赛。

“恢复原有六人制比赛形式的消息一出，我们就加紧训练。与三人制相比，六人制的比赛节奏更快，也更具挑战，所以比赛时更有满足感。”

莫哈末诺指出，今年的校队一共有16名队员，比以往的14名多了两名替补，所有队员也都已完成疫苗接种。

他说，过去几个月，近半队员确诊冠病，如今允许有更多替补队员是件好事。

圣婴女校—圣母圣诞小学英式女篮队长苏孟希（12岁）错过了前两年的赛事，今年是她在小六会考前，代表小学参赛的第一次、也是最后一次机会。

属于七人制的英式女篮，在疫情期间不能恢复团体训练，为了不让体能下降，苏孟希和队员每周两次通过视讯，一同进行一小时的有氧运动。

“开始恢复团队训练时，我发现大家的体能都进步了，但是传球和默契方面就生疏了，对打时还出现把球传给对方队员的情况，但在多加训练之后，我们渐渐上手了。”