3月组屋转售价量齐升 27个百万元组屋单位转手

上个月有27宗百万元转售组屋交易，其中包括达士岭摩天组屋一个五房式单位，以138万8888元的历来最高转售价成交。

组屋转售价连续21个月上扬，3月整体组屋转售价环比上升0.7％，同比上涨12％。交易量则比2月增加19.2%，共2269宗，其中27宗以至少百万元的价格易手。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）昨天发布的预估数据，上个月成熟市镇与非成熟市镇的组屋转售价格指数环比分别上涨0.5％和0.9％。

三房式组屋的转售价上涨1.4％，四房式组屋的涨幅为0.7％，单层公寓式组屋的涨幅为0.6%。五房式组屋的转售价则下滑0.1％。

转售交易量方面，上个月共有2269个组屋单位转手，比前个月猛增19.2%，同比则下滑7.3％。

其中，以至少百万元转售的27宗交易，占上月转售交易总量的1.2％，比前个月略减两宗。

上月创下最高转售价的是达士岭摩天组屋一个五房式单位，以138万8888元成交。其次为同个组屋项目的另一个五房式单位，以134万8888元转手；碧山怡然阁（Natura Loft）一个五房式私人组屋（DBSS）单位则以127万元成交。

今年首三月百万组屋交易同比猛增56.6%

非成熟市镇的最高转售价是位于兀兰81街的一个单层公寓式组屋单位，以95万元转手；其次是后港21街的一个双层公寓式单位，以92万8000元成交；武吉巴督6道的一个五房式组屋单位则以90万元售出。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹指出，今年首三个月的百万元组屋交易已达83宗，比去年同期猛增56.6%。她预测今年这类组屋转售量将继续增加，不过仍仅占整体交易量的一小部分。

打破去年12月碧山一个五房式私人组屋136万元最贵转售组屋记录的达士岭摩天组屋单位，处于46层至48层，剩余屋契超过87年。

橙易产业有限公司研究与咨询部总监孙燕清分析指出，买家在农历新年结束后回到市场，加上家庭访客人数从五人放宽至10人，都是上月转售组屋交易量增加的因素。随着安全管理措施放宽，更多人看房，也促成了更多笔交易。

她说，新加坡逐渐恢复常态、安全管理措施和边境限制放宽，更多领域料将复苏，转售组屋需求仍将强劲。新柔长堤重开后，兀兰、三巴旺、义顺以及裕廊一带的转售组屋需求料将增加。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣则指出，自2020年第一季开始影响转售价格的预购组屋竣工日期不确定性、预期延迟等冠病相关因素，短期内可能持续，直到建筑业供应链恢复一定程度的常态。

分析师：今年全年价格料起6%至11%

今年约3万1000个组屋单位会达到五年最低居住年限（MOP），能开始转售，料将推高市场的转售价。但另一方面，预购组屋供应增加、转售组屋价格增长放缓以及建筑业工期延误逐步缓解等因素，也须考虑在内。

去年11月组屋转售价格同比增长13.8%，但上月同比增长率放缓到11.9%。

麦俊荣预测，今年全年价格可能会起6%至11%。