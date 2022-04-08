武装部队82人获颁海外服务奖章 黄永宏：本区域恐怖威胁加剧 国人仍须警惕

反恐是项永续的工作，随着美军与其他联盟的伙伴撤出阿富汗，余下的恐怖主义网络可能会更活跃，以致东南亚地区面对更大的恐怖主义威胁。

国防部长黄永宏医生昨天在国防部海外服务奖章颁奖礼上致辞时指出，那些从东南亚区域前往中东的特工与同情者已回返，他们接受过训练，拥有专业知识与网络。他因此敦促新加坡武装部队和新加坡民众保持警惕，留意本区域恐怖威胁加剧。

他引述2021年的新加坡恐怖主义威胁评估报告，指出新加坡的主要恐怖威胁来自受到网络极端主义内容影响的自我激进化分子。“这正是武装部队于2021年成立反恐情报中心的原因，以聚集各国，共享情报、监测和分析能力。”

黄永宏昨天在颁奖礼上颁发奖章给82名参与支援阿富汗撤离行动，以及到中东加入国际联盟对抗伊斯兰国组织行动的武装部队人员。

他说，我国从2007年加入阿富汗“国际安全援助部队”（International Security Assistance Force）至今15年，这是新加坡武装部队历时最长的海外项目之一。武装部队除了做出重大贡献，不同人员也从这些海外行动中受益匪浅，其中包括情报融合官员、图像分析员、医疗队和空对空添油支援人员。

去年8月前往卡塔尔支援美国从阿富汗撤离行动的人员也获颁奖章。武装部队人员在美国接受我国援助后的短短48小时内就出发，并在两周内进行10次的飞行任务，从卡塔尔乌德伊德（Al Udeid）空军基地载送超过2000人前往德国。

新加坡武装部队的专业精神也获得新加坡以外其他人的嘉奖，包括美军第379空军远征联队指挥官杰拉德·多诺霍（Gerald Donohue）准将。

黄永宏说：“美国国防部长奥斯汀在撤离行动后发来感谢信函，我们会面时他也道谢。新加坡武装部队已证明，在有需要的时候，它是坚定可靠的朋友。”