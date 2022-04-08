黄观慈说：“我很庆幸自己能及早发现喜爱的事物。要知道，很多人上了年纪才有所觉醒，但这时已经有点晚了，不是吗？”

中学时期对未来没有太深刻想法，于是听从父母意见，修读外界一般认为专业、有良好就业前景的科系。随着见识不断增长，黄观慈（29岁）决定从心出发，走出一条属于自己的路。

目前在财务管理咨询公司担任顾问的黄观慈忆述，他11年前从马来西亚高中毕业后，只身一人来到新加坡求学。“我原本想在马国就读酒店管理关课程。但父母更倾向于有前景的专业，因此鼓励我选工程类科系。”

七年的求学生涯中，黄观慈分别在义安理工学院和南洋理工大学度过，修读电子电器工程；原先计划毕业后从事相关专业，但一次机遇改变了他的想法。

“我遇到在保险行业工作的大学学姐，她很详细地向我说明这个行业的生态和发展，尤其是在人与人之间互动这一方面。这让我觉得很有趣，毕竟从前在工程系上课或工作实习时，许多东西都是一板一眼，有点无聊。”

正是这次经历，让黄观慈对保险行业和理财方面有了深刻认识。更重要的是，他发现自己热爱与他人接触互动，并从他们的视角观察这个世界，而不是待在冷冰冰的实验室，或者仅按指令执行的工作环境。

黄观慈毅然决定转换职场跑道，加入保险公司成为保险销售员。他在去年再转换身份，当上财务咨询方面的专业人员。

“我向父母坦白说要成为一名保险销售员时，他们确实有些惊讶。好在他们得知我的想法后，决定支持我让我去闯一闯。”

黄观慈这时眼神坚定地说：“我很庆幸自己能及早发现喜爱的事物。要知道，很多人上了年纪才有所觉醒，但这时已经有点晚了，不是吗？”