宴会喊标有望重启 庙宇下月设宴 喊标人获邀约

户外歌台下周开跑，喊标活动以及大型宴会也有望恢复，资深喊标人林清河说已接到至少三所庙宇表示有意办喊标活动，也有庙宇下个月准备设400人宴会。

在本地，喊标宴会与歌台表演密不可分，两年多来因为疫情关系，歌台转战线上，喊标活动和宴会则接连停办。

《新明日报》昨天（4月7日）报道，实体歌台下周开跑，丽星娱乐制作总监、歌台台主陈志伟昨透露，这个月接下三场户外歌台的演出，下个星期二将在淡滨尼恢复首场户外歌台演出，未免公众聚集太久，会缩短演出时间。

随着能办户外歌台的消息传出之后，业内人士也纷纷表示有意举办喊标宴会。

资深喊标人林清河（60岁）昨天受访时说，已经接到三四所庙宇理事的来电，表示有兴趣举办活动。 他说，疫情前单单农历七月份，全岛约有2000场喊标宴，而他本身和团队一般会接到300场邀约，尽管今年还是个未知数，但盼了两年，喊标宴终于能够恢复，让他感到开心。

天圣坛副秘书长王团发（52岁）告诉记者，准备在5月7日办一场小型宴会。“到时会有40桌，我们会请400人赴宴。”

王团发说，预计下周二会向当局申请办活动。“大家大概得边做边学，因为我们还得弄清楚办活动的条规。”

星马艺人歌台中元会会长许桂莹透露，中元会有意在今年农历7月举办歌台以及喊标宴。“我们下周五会和理事开会，再决定怎么着手去办。”