新生水酿制啤酒 尝一口新生啤感受我国水资源成就

由公用局与精酿啤酒厂Brewerkz推出的“新生啤”精酿啤酒，时隔四年再度亮相。这款由95％新生水酿制的啤酒，有淡淡的甜味，口感清新顺滑，适合在新加坡热带气候饮用。

在炎热天气下喝杯啤酒，是本地不少人的喜好，如果这款啤酒是由新生水酿制的，相信还会让人用舌尖感受到我国在水资源方面的成就。

由公用事业局与我国历史最悠久的精酿啤酒厂Brewerkz推出的“新生啤”（NEWBrew）精酿啤酒，时隔四年后再度亮相。这款由95％新生水酿制的啤酒，除了有淡淡的甜味，口感也清新顺滑，非常适合在新加坡热带气候饮用。

负责研发啤酒的米奇·格里博夫（Mitch Gribov）是Brewerkz首席酿酒师，有超过八年的酿酒经验。

来自俄罗斯的他受访时说，水质在啤酒生产过程中非常重要，“对于酿酒师来说，用来酿造啤酒的水就好像是圣杯”。

格里博夫并表示，相较于一般的矿泉水，新生水无论是性质还是口味都相当中性。他仅须添加特定酿造盐，便可酿造几乎任何风格的啤酒。

“新生水有人喜欢，有人不喜欢，但一点都无所谓。对酿酒师来说，新生水非常棒。为什么？因为我们可以把它变成任何东西。”

2018年初登场但没有公开贩售

新生啤于2018年初次登场，以纪念新加坡国际水资源周迈入10周年。尽管收获不错评价，这款精酿啤酒当时并没有公开贩售；不过这一次，配合今年的新加坡国际水资源周，将特别限量批发到市场上，让公众有机会品尝。

新生啤从本月12日起至7月底，在职总平价超市、冷藏公司超市以及线上平台销售。Brewerkz的餐馆和线上平台也会出售。

至于售价，新生啤每罐330毫升，售价4.50元，但以每包三罐的形式出售。

据观察，同样是330毫升罐装，新生啤的价格比其他品牌如虎牌啤酒、喜力啤酒等来得高。

自2002年推出的新生水，一直是我国引以为傲的再循环水，主要用于需要超净水的工业，以及注入蓄水池填补水库等。本地目前设有五座新生水厂，每天生产近80万立方米的新生水。到了2060年，新生水预计将满足我国总用水需求的55％。

新加坡国际水资源周董事经理袁世亮形容，新生啤可能是新加坡最环保的啤酒，也是今年新加坡国际水资源周的完美伴侣。

他表示，很高兴与Brewerkz合作，让新生啤回归，“因为这也是公用事业局努力教育新加坡人将水回收和再利用，作为实现水资源可持续性战略的一部分”。

4月17日至21日举行的新加坡国际水资源周，由公用局及永续发展与环境部联办，今年的主题将探讨如何通过净零、脱碳等，来解决气候环境问题。