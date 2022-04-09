“吃喝购物在邻里”下月再出发 10条新路线首站逛金文泰

新报业媒体信托华文媒体集团、全国商联总会以及邻里企业中心昨天宣布，开发多10条邻里旅游路线，吸引公众到邻里游览消费，其中包括金文泰市镇、百胜楼和珍珠百货商场熟食中心。

公众下个月起可期待第二系列的“吃喝购物在邻里”导览活动和旅游指南，进一步探索本地组屋邻里的风土人情和美食。

新报业媒体信托华文媒体集团、新加坡全国商联总会以及新加坡邻里企业中心昨天（4月8日）宣布，开发多10条邻里旅游路线，吸引公众到邻里游览消费。

新路线将探索的地方包括金文泰市镇、百胜楼和珍珠百货商场熟食中心等。其中，金文泰市镇的导览活动将在5月8日举行，公众本月中可开始报名，详情日后公布。

第一系列“吃喝购物在邻里”从2020年11月至去年12月，举办了五场导览活动，带领公众探索宏茂桥、大巴窑、勿洛中心和武吉甘柏等邻里。每场活动分两条路线。

邻里企业中心主席郭庭水说，导览活动反应热烈。每场活动限定80人，一开放报名，一两天就满额。武吉甘柏那场活动反应格外热烈，主办方最后还增加了20个名额。

希望吸引海外旅客访邻里

除了吸引更多年轻人参加，郭庭水也希望第二系列活动能吸引海外旅客到访邻里，深入了解本地人的生活面貌。

每场导览活动进行当天，《联合早报》会刊登两版旅游指南，介绍相关的景点、特色商店和食肆，让无法参加导览的公众也能借助指南，自行到邻里探索。

为了扩大宣传管道，电台UFM100.3和96.3HaoFM将为邻里游提供现场报道。

《新明日报》也将和邻里企业中心合作，从下个月起，每两周刊登一则报道，重点介绍邻里的历史和好去处，加深公众的认识。《新明日报》一共刊登12篇报道，介绍的邻里会避免和上述导览活动的邻里重叠。

华文媒体集团、全国商联总会和邻里企业中心昨天签署合作谅解备忘录延长三方合作，协助邻里企业和商贩转型，振兴邻里商圈。为期12个月的备忘录昨日生效，直到明年4月30日。

根据合作框架，除了共同筹办邻里旅游活动，华文媒体集团将继续通过新闻报道和特制内容，以及联办座谈会，加强商家和小贩对转型援助计划和津贴等资讯的认识。

全国商联总会会长杨向明说，三方签署的备忘录可作为一个基础，推动邻里商家小贩改变思维，逐步实现“2025邻里新天地”的目标。

政府在今年国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时宣布，推出为期四年的“2025邻里新天地”计划，预计拨款5000万元，帮助邻里企业改善营运效率，吸引更多顾客。

郭庭水指出，由于不少组屋商店的店主已经上了年纪或孩子无意接手，在政府早前售出的8000多个组屋商店中，约七成店面已出租或转手。新人进场有新做法，邻里商店也迈入一个转捩点。

他说，除了改造邻里商店、巴刹和小贩中心的基础设施，个别商店的橱窗设计、经营模式和数码服务也要与时并进。每个邻里也应该有本身特点。

华文媒体集团社长李慧玲说，合作计划有助集团通过报章、数码平台、电台等不同渠道，直接把读者与邻里企业联系起来，为重振邻里出一分力。“我们和邻里商家小贩一样，都在转型当中，我们有不同的媒介去触达不同的人群。因此，道义上，我们是愿意助一臂之力，而实际上，这也是互惠互利的。”