德士叔闯“红箭”被罗厘撞上 致乘客一死二伤

交通灯的“红箭头”还没转绿，德士就右转被直驶的罗厘撞上，导致乘客一家三口受轻重伤，其中72岁的奶奶入院三天后不治身亡，18岁孙女头部重创，左边面瘫、双耳听力受损。

72岁的林雅钟当时坐在德士后座左方，首当其冲的她送院时虽意识清醒，但进了急诊室情况就急转直下，突然因血液缺氧引发心脏骤停，医生虽即时救活她，但她昏迷三天后不治身亡。

坐在她右边的孙女则头部受重创，虽保住性命，但这名正值花样年华的18岁少女，事发数月后仍左脸麻痹、双耳听力损失。而41岁的卓家豪因坐在前乘客座只蒙受轻伤。

这起致命车祸发生于去年2月24日中午12时22分，地点在贲耐路（Benoi Road）以及惹兰阿末依布拉欣（Jalan Ahmad Ibrahim）的交界处。被告是德士司机杜川南（61岁），当时他在亚逸拉惹快速公路（AYE）驶进惹兰阿末依布拉欣后，打算转右进入贲耐路往裕廊路上段的方向驶去，但是走错路，开进只能直走的车道，停在亮红灯的交通灯前。

过后绿灯亮起，但红箭头仍未转绿的情况下，德士司机开车右转，结果被直驶的罗厘重重撞上后车门的左边，导致德士打滑，再撞上一辆停在红灯前的轿车。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年4月9日的《新明日报》。