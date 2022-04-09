旅居上海狮城人申诉：粮食短缺有钱难买

旅居上海的国人申诉，封城以来当地物资缺乏，住在市区的居民常买不到食物，要靠抢购到物资的邻居施舍与伸出援手；而住在郊区的人甚至没饮用水，得靠朋友安排外送。

根据媒体报道，如今上海冠病感染者突破2万人，一再延长的封控管理导致多地生活物资紧缺、民怨四起。

几名旅居上海的新加坡人告诉《新明日报》，目前物资缺乏，有些日子三餐怎么解决都是令人头痛的问题。

33岁的陈先生（航运公司经理）受访时说，上海分阶段封城，先是浦东进入封锁，他居住的浦西则是在4月1日封锁。

“当时官方说法是封锁五天，我们也没料到会延长。”

目前，上海居民无法出外用餐，都得上网购买食物，或是订购外卖。

“抢购的人太多了，我自己没成功过，还好邻居们很帮忙，抢购到物资都会跟大家分享。”

郑女士（商人）和丈夫在上海生活了16年，两人的儿子目前在新加坡。她受访时告诉记者，由于自己和丈夫在封锁前已经囤积一定的粮食，所以暂时还能撑得下去。

住在上海郊外的人，就相对没那么幸运。

“郊外没超市，也难叫外卖，朋友告诉我，他住在郊外的儿子目前面对饮用水短缺的问题。好在我们叫得到送货员，把物资送过去让他应急。”

完整报道，请翻阅2022年4月9日的《新明日报》。