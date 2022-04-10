陈振声： 别只看短期“学堂人生” 要放眼长期“人生学堂”

我国要继续提升教育成果，不能只着眼于短期的“学堂人生”，而要放眼长期的“人生学堂”，鼓励人民在人生长跑中以超越自我的心态不断地学习，而不是为考试而学。

去年5月接任教育部长的陈振声日前接受《联合早报》专访，针对我国教育制度的发展提出三个须改变的理念。

他以华语受访时说：“学堂只为我们打下基础，更重要的成功定义是我们在人生长跑的过程中，怎么去学习？怎么去发挥各自所长？这是第一个理念……以前是一招走江湖，或是一考定终身。现在，在转变非常快的时代，一招走江湖已没有太大的可能。如果只能学一招，那一招就是：我怎样去学？学得快学得好。”要做到人生学堂这一点，须激发孩子自发求知的好奇心，他们追求的不该是准备考试、应付学堂的人生。而事实上，学生现在接收知识的管道已不局限在学堂。

陈振声以自己学不会的魔术方块为例指出，儿子10岁时上YouTube看视频自学，两天便学会了，在掌握六面的魔术方块后，再挑战更高难度的五魔方，一个星期后也无师自通。

陈振声因此提出第二个须改变的理念是，教育不能停留在传授知识，更关键是协助学生领悟所学后加以创新，与他人建立联系与合作。“如果昨日的知识和今日的解决方法，都可以在互联网搜索到的话，那我们的增值在哪里？……孩子不是牢记什么方程式，更重要的是，你到底有多深的领悟，领悟了之后怎么使用，然后去创新。”

在掌管教育部前是贸工部长，也曾担任全国职工总会秘书长的陈振声反映，今日的雇主要找的员工不是只懂得“用昨天的知识来解决今日的问题”，更要有能力“用今日的创新解决明天的问题”。

雇主也常反映人手不足的问题。要支持企业转型，他认为最有效的方法是每年协助“三四十万名”工作人士提升技能，而不是只靠每年的“三四万名毕业生”填补。

成人持续教育将是重心

成人的持续教育因此是我国教育下来的一个重心。陈振声上个月在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时透露，政府将检讨大专学府的持续教育课程和学额，为职场人士提供更多机会进修。

针对学府的资源是否能同时应付就职前教育和持续教育，陈振声说，资源不是问题，教材和教育方式才是挑战，须加以思考并调整。成人有工作和家庭等方面的负担，要让他们回到学府不是最理想的方式。

“挑战是，我们怎么把学堂带到他们跟前？他们无时无刻可以学到要学的内容，这不是一个达不到的愿景，通过现今的技术和互联网把学堂带到跟前 ，我们在这方面还可以做很大的努力。

“成人和年轻人的学习模式不一样。25岁、45岁、65岁的，他们差20年，每一代的学习模式不一样，需要的技术也不一样，要怎样去准备教材，也须创新。我们不能把给20岁的教材放上网，就是所谓的成人教材。”

他以新跃社科大学为例，成人学员利用自己的时间上网听课，到课堂后就专注在“创新、联系、合作”的互动，这样的新教育模式也会逐步走入学校。

陈振声也点出我国应从搭建和联系他人的桥梁角色，发展为促进合作的平台，在全球化社会凸显增值点。这是第三个须改变的理念。 “不管是我们的双语或多语文化背景，或者是高信任的制度，我们不只要作衔接他人的桥梁，更重要的是如何把桥梁转换成平台。”

他说：“增值点在于我们可以作为一个世界衔接的平台，不管是科技、经济，或地缘政治方面，我们有一个可靠可信的制度，有一批多元文化多元背景的人来理解世界所面对的挑战，提供可靠可信的平台，不管是东西方合作，或南北之间的合作。”