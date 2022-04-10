宏茂桥流动市集现人潮 民众兴致盎然多数戴口罩

时隔两年后，宏茂桥市镇中心昨日迎来冠病疫情以来首个流动市集，现场人潮汹涌。虽然最新的防疫措施不强制人们在户外空间戴口罩，但大部分前来逛市集的民众还是全程戴着口罩。

市集各处也张贴告示，要求民众戴口罩。

宏茂桥市集承包商林自翔说，这个规定是为了安全起见。宏茂桥商联会会长何金龙也说，虽然流动市集的地点属于户外空间，但顾虑到人潮拥挤会带来一定风险，还是鼓励民众戴上口罩。

何金龙说：“市集内也没有提供用餐座位，所以就跟上巴刹买菜差不多，大家来逛逛买了就走。”

根据企业发展局、建屋发展局、新加坡食品局、新加坡旅游局和市区重建局的联合指示，民众在户外可以不戴口罩，但为了保护自己和他人的安全，当局还是鼓励民众戴口罩，特别是在人多的地方。

昨日是市集开放的首日，傍晚时分现场已有大批民众聚集。

民众：市集重开感觉很兴奋

住在后港的林海伦（60岁，餐饮业员工）昨天特地前来重温夜市小吃的古早味，她说：“看到市集重开，大家肯定都很兴奋，毕竟这里已经冷清了两年。”

林海伦受访时已经在地瓜球档口前排队一小时，她说：“市集的小吃都是现做现卖、新鲜出炉的，为了好吃的食物我愿意排队。”

买了鱼丸、鸡块和麻糬等小吃的陆俊伟（32岁，私召车司机）也认为，市集比较容易买到便宜又好吃的小吃。

对哈查娜（Harchanna，17岁）来说，流动市集常见的“燕窝水”是从小喝到大的饮料，她在TikTok上看到市集重开的消息后就过来购买。

哈查娜在宏茂桥逛了一圈后，意犹未尽，打算到芽笼士乃的市集继续逛。

在宏茂桥流动市集开放首日，陆俊伟（右一）带妻儿逛市集，买了鱼丸等小吃，一饱口福。（蔡家增摄）

摊贩：比疫情前还热闹

售卖燕窝水的洪姓小贩说，一整天下来的人潮算很多，甚至比疫情前还热闹。“疫情前这里也没那么旺，今天有那么多人，也许是因为大家都太久没逛市集了。”

经营“Ramly Burger”汉堡包档口的莫娜（Mona，47岁），对市集重开感到兴奋。

自疫情暴发后，她和丈夫停业了超过一年半，后来才在固定摊位改卖炸香蕉维持生计。

经过两年停业后重新经营流动市集摊位，他们打算先试试水温，先专注卖汉堡包。莫娜说：“疫情后很多旧伙计都转行了，估计还需要两三天才能调到足够的人手过来帮忙。”

市集为附近商店注入生气

市集开放后吸引大量人潮，也为附近的商店注入一丝生气。位于第704座的“榴梿男孩”水果店经理苏松仁说，自从这家分店开张以来，第一次见到这一带有这么多人潮。

根据网上贴文，即日起到7月，本地将有七个流动市集，分布在宏茂桥、金文泰、榜鹅、淡滨尼、丹戎巴葛，以及盛港。

林自翔透露，勿洛一带的市集将从本月15日开始举办。

食品局受询时告诉《联合早报》，截至昨日已发出芽笼士乃大厦、甘榜格南和宏茂桥的临时市集准证，同时还在处理金文泰和榜鹅区的临时市集申请。