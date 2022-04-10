卖屋赴澳依靠女 老妇哭诉遭弃养

八旬老妇称，与丈夫卖掉屋子远赴澳洲跟独生女团聚，岂料丈夫去世后女儿不肯照顾她，如今孤单一人回新后无依无靠，只能暂住酒店。

张秀金（82岁）与已故丈夫育有一名独生女（56岁），女儿约15年前远嫁到澳洲墨尔本定居，夫妻两人则在2018年搬去团聚。

但过去四年发生了不少变故，张秀金于上周四（3月31日）飞回新加坡后，目前只能在酒店落脚。

她在客房内向《新明日报》记者讲述过去经历时，几度落泪。

原来她丈夫此前诊断出患有大肠癌，经治疗病情稳定后，两人安排一起飞往澳洲，她说当时是女儿提出希望照顾父母，所以要求他们搬过去。

“我们卖了马林弯（Marine Crescent）的四房式组屋，也带上积蓄离开。”

无家可归 暂住酒店

她指丈夫当时花了近两万元在女儿的房屋所在地皮，加建了一栋俗称祖母房（granny flat）的建筑，两老就住在里面。

在当地生活了两年多后，丈夫去年3月因病去世，张秀金说自己与女儿的关系也从那时起越闹越僵。

“她没好好照顾我，甚至隐瞒我丈夫的一些投资回报。有次我要进她的房子，但被女婿双手捉住把我拖走，我受伤后向邻居求助，邻居也帮忙报警。”

张秀金的一名侄儿此前飞到澳洲，陪伴她返回新加坡。但由于她在本地已无住处，只能暂时入住酒店，行动不便的她无法独自出门，每天靠朋友上网为她点餐。

她感叹，丈夫离世，独生女儿又未能照顾自己，晚年感到彷徨。

张秀金称今年2月搬离女儿家后，双方已没联络，她也没有女儿的电话号码。

完整报道，请翻阅2022年4月10日的《新明日报》。