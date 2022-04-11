王乙康：新增病患日渐趋多 应对肾病等慢性病挑战 着重预防才是长远之计

卫生部推出“健康SG”计划，希望能号召全科医生护理病患，更好地预防如肾脏衰竭等慢性病。此外，将洗肾中心等设施与社区医院结合也是重要的方向。

我国每天平均新增5.7名肾衰竭病患，呈现上升趋势，不断开设新的洗肾中心不是长远之计，卫生部因此同时着重预防治疗管理慢性病。

王乙康昨天（4月10日）为全国肾脏基金会（NKF）于义顺社区医院开设的新洗肾中心主持开幕仪式时说：“随着冠病疫情减缓，我们须回到上游，解决比疫情更具挑战的问题，包括慢性疾病。肾脏衰竭是其中之一，根据上周的最新数据，每天有5.7人查出得了肾脏衰竭，比早前的每天5人多。”

全国人口健康调查则显示，2019年至2020年期间本地18岁至74岁的新加坡居民中，有超过三分之一患有高血压，2017年至2020年糖尿病发病率则保持在7.9％。

王乙康指出，如果等到病患须洗肾时，才开设洗肾中心，那将会太迟，卫生部因此推出“健康SG”计划（Healthier SG），希望能号召全科医生护理病患，更好地预防如肾脏衰竭等慢性病。此外，将洗肾中心等设施与社区医院结合也是重要的方向。

目前肾脏衰竭病患可选择到洗肾中心进行每周三次、每次四小时的血液透析，或每晚在家睡觉时自行进行10小时腹膜透析，后者能减少对日常生活的干扰。全国肾脏基金会因此在义顺社区医院，开设本地首家能同时为腹膜透析和血液透析病患提供护理的洗肾中心，为不同的病患服务。

中心内设有腹膜透析诊所，提供的服务包括为病患进行培训、导管冲洗，以及上门维护器材。护理人员也会为病患检查洗肾结果、护理腹膜和护理插管处，以及进行辅导。病患只需每四个月到诊所复诊，诊所每月可为30名病患服务。自2020年12月投入运作以来已看诊400余次，超过100名病人受惠。

洗肾中心获吉宝企业200万元捐款，除了腹膜透析诊所，也设有22台血液透析设备，可服务多达132名病患。

中心也是本地首个坐落于医院内的洗肾中心，基金会主席蓝道义说，中心将同邱德拔医院及义顺社区医院紧密合作，让病患直接从医院转移至洗肾中心，确保护理不会中断，并能共用病患的信息。

基金会也将开展一项重点针对患高血压或糖尿病的高风险人群的介入计划，让他们可用诊所提供的一站式服务，例如免费健康检查、营养师和运动专家的咨询、以及转介至诊所接受进一步针对性的护理，以帮助预防和延缓慢性肾脏病。

跨专科合作团队助推广腹膜透析

另一方面，为推广腹膜透析，邱德拔医院在2015年设立包括肾脏科医生、护士、协调员、泌尿科医生、麻醉师和医疗社工的跨专科合作团队，为选择腹膜透析的病患提供更及时的导管置入手术、护理、教育和辅导。腹膜透析洗肾患者因此增加超过三倍，从2015年的48人增至去年148人。

医院也培训一名肾脏科医生进行原本只能由外科医生进行的导管置入手术，把等候时间从长达两个月，缩短至一到两周。医院肾脏科高级顾问医生廖忻麟指出，及早进行置入手术能增加腹膜透析的病患人数，减少因等不到手术而只能进行血液透析的病患。