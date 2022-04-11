前年病毒阻断措施打乱了学生托管服务，学生托管中心经理周慧也经历了丧亲之痛，并看着自己的孩子面对一些成长上的困难。周慧当时的心理压力非常大，丈夫建议她考虑兼职送餐，除了能帮补家用，也能借此机会转换心情。

2012年，当年27岁的周慧与丈夫结婚时，两个继子女已经十一二岁。旁人常质疑她的决定，为何年纪轻轻却选择把自己绑在这样的一段婚姻，而且是否有能力做个好母亲。

但自幼与家人分开，并在儿童之家长大的周慧（37岁，学生托管中心经理）非常清楚自己的道路。

“我从小就必须为自己的需求和欲望奋斗，为了应付学费和租金，也得半工半读，兼职多份工作。因为知道这样的成长过程有多辛苦，我想把当时无法得到的给其他孩子，只求他们能无忧无虑去探索和追求自己的理想。”

周慧在2003年毕业于工艺教育学院，2004年通过面试，加入了学前教育领域。

她随后考取了学前教育文凭，也换了几个工作场所，个人经历让她对孩子的心理和精神需求更敏感。她也进修了心理学、辅导和社工服务方面的课程，并且有机会与SPD（前称新加坡体障人士协会）合作。

前年病毒阻断措施打乱了学生托管服务，周慧同时也经历了丧亲之痛，并看着自己的孩子面对一些成长上的困难。

周慧当时的心理压力非常大，但长时间呆在家里却难以解脱。丈夫建议她考虑兼职Foodpanda送餐，除了能帮补家用，也能借此机会转换心情。

“我可以灵活地安排工作时间，一周几天在平静无人的深夜骑着脚踏车送餐。在送餐的过程，我无须和别人交谈，也能静下心来为自己想想。”

如今周慧很满意自己与家人的状况，但她从小劳碌奔波，其实心里也累积不少疲惫之意。“等孩子长大且经济独立，我想提早退休，和丈夫到不同国家旅行或做义工。”