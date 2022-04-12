张志贤：不能只靠国家保安机构 打恐须社区上下合作人人保持警惕

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤指出，20年前成功阻止回祈团在本地发动袭击的经验让我国意识到，社区上下携手合作，以及人人保持警惕的重要。他感谢宗教改造小组、回教理事会，以及回教教师协会等组织和机构，在回祈团的本地网络被捣毁后，积极协助政府应对恐怖主义威胁。

新加坡抗衡恐怖和极端主义不能只依赖国家保安机构，社区人人必须保持警惕并做出适当反应。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤表扬宗教改造小组（Religious Rehabilitation Group，简称RRG）等民间组织多年来不间断的社区联系工作，即使在冠病疫情期间，也继续通过视讯同年轻人和客工等群体交流，协助加强社会对抗恐怖主义的韧性。

去年是我国成功阻止回教祈祷团在本地发动恐怖袭击的20周年。回祈团成员当年密谋攻击我国多个重要设施，企图引起恐慌。

张志贤昨天（4月11日）在宗教改造小组于哈迪杰回教堂（Masjid Khadijah）举行的活动上以马来语致辞时指出，那段经验让我国意识到，社区上下携手合作，以及人人保持警惕的重要。他感谢宗教改造小组、回教理事会、回教教师协会，以及跨机构援助小组（Inter-Agency Aftercare Group）等组织和机构，在回祈团的本地网络被捣毁后，积极协助政府应对恐怖主义威胁。

张志贤指出，全球恐怖主义不断演变，社交媒体的使用导致世界各地都出现更多自我激进化的案例。新加坡也面对这方面的威胁，包括有妇女和年轻人受到网络上极端主义内容洗脑而自我激进化。

恐怖组织如回祈团仍在本区域不断地重组势力，我国持续面对恐怖主义的威胁。张志贤说，宗教改造小组的工作如今尤其重要。他表扬小组过去近20年来在宗教辅导和社区联系工作方面取得显著进展。

2003年成立的宗教改造小组是由一群宗教师与回教学者组成，主要任务是与政府合作，辅导被拘留的回祈团成员及其他自我激进化分子，纠正他们的偏激思想，以及协助他们重新融入社会。

我国坚信和平解决纠纷 是达成全面安全方案唯一途径

另一方面，张志贤致辞时谈及我国目前除了对抗疫情，也得面对更加动荡不安的世界局势。

他说，乌克兰危机对新加坡这样的小国来说是一个攸关存亡的课题。他指出，俄罗斯对主权国家发动军事行动严重违反联合国宪章，这也就是新加坡强烈谴责俄罗斯进攻乌克兰的原因。新加坡向来坚决反对任何违反基本国际原则的行为。无论是1978年柬埔寨被入侵时，或美国部队1983年进入加勒比海岛国格林纳达并变更当地政府时，新加坡都在联合国大会上投票反对。

在中东以巴冲突问题上，新加坡长久以来秉持的原则，是支持通过谈判达至以巴和平安全共存的两国方案。我国最近宣布有意在巴勒斯坦权力机构行政中心所在的西岸城市拉姆安拉（Ramallah）开设代表办事处，以协调我国给予对方的技术援助事宜。我国也敦促以以巴两国方案为基础，展开直接谈判。张志贤强调，我国坚信，无论在世界何处，和平解决纠纷是达致持久、公正和全面的和平及安全方案的唯一途径。

张志贤昨天见证了哈迪杰回教堂以及回教堂内宗教改造小组资源与辅导中心翻新工程筹款活动推介仪式。翻新工程预计明年4月竣工。

见证仪式的还包括内政部长兼律政部长尚穆根、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、内政部兼国家发展部政务部长费绍尔博士，以及东南区市长阀贺米。

宗教改造小组昨天也举办研讨会，加强小组成员对各项挑战的了解，提升他们联系社区和开展辅导工作的能力。