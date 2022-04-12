集中存放管理飞机零部件 新航在重庆设保税航材分拨中心创先例

新加坡航空在重庆为飞机零部件设立的保税分拨中心（bonded distribution base）昨天正式运营，创下全中国首例。新渝政府高层对此表示欢迎，指这将加强新加坡和中国之间的航空互联互通，并能支持重庆作为航空枢纽的发展。

新加坡与中国政府合作的中新（重庆）战略性互联互通示范项目，昨早召开联合实施委员会（JIC）第七次会议。

身兼JIC新方联合主席的我国通讯及新闻部长杨莉明，与中方联合主席、重庆市长胡衡华分别在新渝两地分会场，通过视频连线共同主持会议。这也是胡衡华就任重庆市长后首度与杨莉明同场。

作为JIC新方成员的国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪、今年3月中履新重庆常务副市长的李明清，以及在重庆副市长中排名第二的陆克华，当天也参加会议。分管中新项目的重庆副市长蔡允革则缺席。

据贸工部文告，新中双方联合主席会上重申中新项目启动以来取得良好进展，尤其在作为项目重点领域之一的航空产业。

双方探讨多个 新兴领域合作机遇

杨莉明与胡衡华会上也讨论在金融服务、信息通信及交通物流等其他三个项目重点领域，深化和进一步合作的方法。双方会上也同意探索数码经济、绿色经济及创新等新兴领域的机遇，以便与多面向且具前瞻性的中新项目议程保持一致。

杨莉明指出：“我们（新渝采取）商业驱动和政府支持的方式，让我们处于有利位置能够在这些新兴领域抓住增长机会。”她说，因对互联互通采取多面的方式，中新项目有探索广泛合作、试点计划的灵活性，并发展互惠互利的项目。

《重庆新闻联播》则引述胡衡华会上指出，中新项目过去一年实现“第二个五年”发展的良好开局。他表示，重庆未来愿与新加坡推动更多国家参与陆海新通道建设，提高通道物流、质量效益，提升通道对地区产业链供应链的支撑作用。

此外，重庆愿与新加坡共同拓展第三方市场合作，推动成渝地区双城经济圈建设，并在深耕现有合作领域基础上，不断拓展绿色发展、数码经济、智慧城市、科技创新等领域合作空间。

会议上也为设在重庆江北国际机场的新加坡航空（重庆）保税航材分拨中心，举行揭牌仪式。这座设施是中国首次以航空公司，作为海关监管保税航材的单位。

在渝航空行业人士昨天向《联合早报》透露，新航之前是将用于维修飞机的零部件，分别输往公司在中国运营的七座城市寄存，须向各地海关备案和申请，业务手续繁琐；新航也不在这七座城市之间相互调配零部件。

该人士指出，在重庆新设保税分拨中心，能提高零部件来华时通关的便利性，也便于高价值飞机零部件的集中存放管理，同时能让新航快速调拨零部件到其他有需要的中国城市，降低整体运营成本。

新渝机构昨天也在两地官员见证下，就中新重庆项目合作签署29份谅解备忘录，是近年来最多的一次，涉及金融服务、医疗保健、交通和物流，以及人与人交流。