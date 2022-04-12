一名遗传咨询师要对遗传学有深刻的理解，并具备大量的医学知识。此外，也要掌握沟通技巧，在兼顾病患与他们家人的心理层面同时，将复杂的医学信息简化传达给他们。

一场职业讲座让林墐莹（33岁）确定了职业方向，投身遗传咨询这个冷门领域，成为本地15名遗传咨询师的其中一员。

林墐莹在澳大利亚墨尔本大学修读理学士学位课程时，参加了一场由大学举办的职业分享会。

当时，一名遗传咨询师的分享让她为充满未知的职业生涯找到了明确的方向。

“听了这名遗传咨询师的分享后，我便查询有关这个职业的信息，最终决定报读遗传咨询硕士课程。”

林墐莹在2011年从硕士课程毕业后，隔年便加入竹脚妇幼医院担任遗传咨询师。当时，本地仅有少于五名遗传咨询师，时隔10年，这个团队已增至15人。

她说：“新加坡没有提供遗传咨询学科的课程，因此本地遗传咨询师都须在外国完成相关课程，大部分的公众对这个职业不熟悉。”

目前在儿科工作的她主要为发育迟缓的孩童提供适当的检测与治疗方案，并协助这些病患和他们的父母做出最佳的决定。

对林墐莹而言，遗传咨询师是一个融合科学与艺术的职业，她说：“一名遗传咨询师要对遗传学有深刻的理解，并具备大量的医学知识。另一方面，遗传咨询师也要掌握沟通技巧，在兼顾病患与他们家人的心理层面同时，将复杂的医学信息简化，传达给他们。”

她认为，成人与儿童一样都可能受遗传病的影响，所以也需遗传咨询师提供与基因检测的相关信息，以及社会心理层面的支持。因此，本地从事遗传咨询的人虽有增长，但仍无法满足需求。

到了2025年，每名遗传咨询师可能须为超过3000名病患与他们的家人提供咨询。对此，林墐莹希望更多的人能关注遗传咨询，甚至投身这个领域。