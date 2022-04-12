谷歌搜索银行 误坠钓鱼网站 男子痛失2万5000元

谷歌搜索银行网页，打算转账到孩子的儿童培育户头，却被要求激活电子认证密码，原来自己竟不慎坠入钓鱼网站，损失2万5000元。

苦主王先生（47岁）向《新明日报》申诉，去年12月23日从其中一个银行户头打算转账到孩子的儿童培育户头（CDA），岂料进入钓鱼网站。

他称当时在搜索网站谷歌（Google）搜索银行名称，从搜出的列表中点击进入网站，并输入了用户名和密码登入，跟着就被要求激活电子认证密码。过后他通过手机应用登入银行户头时，发现其他功能都不能使用，并要他联系银行，因此估计那时银行户头已被骇入。

打热线没人听 急得直奔银行

王先生根据指示拨打了银行热线，却没人接听，后来收到银行短信通知，指他的联系号码已被更改，他才意识自己之前进入的是钓鱼网站。

当下他立刻打了10通电话到银行，然而他不清楚拨打热线后，需要等客服接听，每通电话等了几分钟后就挂断，最终未拨通热线，心急下直奔裕廊西的银行分行。

“我去到银行才发现户头的钱都没了，只剩下200多元，骗子用我的信用卡转出共1万8000元，再从我的储蓄户头转走约7000元。而户头也被加了海外收款人的名字，转账额度被提高。我过后已去报案。”

王先生原本在今年1月被银行通知无法获得赔偿，但经上诉后，指银行如今向他建议作出部分赔偿。他称目前还在接洽中，并等待银行的书面解释。