李总理：领导层正在自我更新 部长与高级公务员互信须延续到下一代

我国政治和公共服务领导层正在自我更新，李显龙总理认为，这一代部长与高级公务员建立起来的信任须更新并延续到下一代。政治领导人也应给予公务员所需的支持，让他们可专注并专业地执行公务。

李总理昨天（4月12日）出席行政服务擢升典礼时，强调两者协作的重要。他致辞时说，冠病疫情发生时，第四代领导与他们各自掌管部门的常任秘书和团队合作，在这场危机中强化关系，加深了解与互信。

“不论是对部长或公共服务领袖而言，这都为下一代领导人奠下了基础。当他们接过领导国家的棒子时，两者须继续紧密协作，带给新加坡人期待并习惯的成果。”

我国应对疫情的关键在于人民对政府的信任，这份信任弥足珍贵。李总理指出，要延续互信须要有顶尖的公共服务团队，以及能干、竭力为民服务且有正确价值观的人员。他们必须能理解并解决复杂、环环相扣的问题，找出可行的方案。

更重要的是，公共服务和政治领导人要携手合作。部长须搞好政治，理解关键的课题并分辨轻重，履行政治委托，为国家战略定下明确的方向。同时，他们得亲力亲为，确保政策有效制定和执行，才能带领民众和国家前进。

“同样重要的是，政治领导人须给予公务员所需的政治支持，让他们可以专注于自己的工作，专业地执行公务，而不是被哗众取宠的政治秀干扰或感到畏缩。”

从疫情汲取三个学习重点

冠病疫情给政府带来考验，也让我国从中汲取学习的经验。李总理突出三个学习重点：第一，在充满不确定因素的环境里，政府须有做出艰难抉择的准备，此时没有设定好的脚本（established playbook），也没有观望的时间，须在当下做最适当的判断。

他说：“我们不是每次都做对，过去两年面对挑战和挫折，但关键在于不断地学习及改进，在发现更多信息后，须准备再更新、调整，甚至是反转我们原来的决定。”

放眼长远问题，提前计划是第二个学习点。李总理指出，在疫情期间，我国时刻得提前规划，应对有可能出现的各种突发状况，例如，在应对每天数十个病例时就预设未来情况，着手订购检测仪、增加医疗护理设施等。

第三点是执行政策，李总理提醒公务员，他们的职责不单是想点子及写报告。“你们也必须有效地执行，分辨轻重并专注在最迫切的事物……动员并组织资源，召集各机构来协作，避免执行的失误。同时，你们也得与利益相关者沟通，并把信息传达给民众。”

他以全国疫苗接种计划为例，全国40个接种中心在高峰时期有约2000名工作人员。多数民众记得接种过程顺畅，未必意识到行动的规模有多大和工作有多复杂，我国取得高接种率，全赖各方的努力。