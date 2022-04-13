岌巴俱乐部现址将建约6000个组屋单位 南部濒水区首批组屋三年内推出

新组屋不仅与绿地和海岸为邻，也靠近市中心及地铁环线的拉柏多公园站和直落布兰雅站。新建组屋也会有不同高度，靠近绿地的组屋较矮，让居民享受绿意盎然的景观。

南部濒水区岌巴俱乐部的现址将发展成住宅区，兴建约6000个组屋和3000个私宅单位，首批组屋会在三年内推出。区内也将打造自然公园步道网络，公众日后可沿着海滨地带到更多公园与绿地。

岌巴俱乐部所在地的发展将启动南部濒水区（Greater Southern Waterfront）的一系列转型规划。这幅位于红山市镇的地段，占地约48公顷，在2014年发展总蓝图中，已划为住宅用途。

国家发展部长李智陞昨天（4月12日）宣布这项计划时说，新组屋不仅与绿地和海岸为邻，也靠近市中心及地铁环线的拉柏多公园站和直落布兰雅站，希望这能鼓励居民减少用车。

尽管属于已开发地段，岌巴俱乐部地段邻近拉柏多自然保护区、南部山脊和柏莱雅溪红树小径等重要自然地区，因此政府在早前展开环境影响研究，确保发展计划顾及对生态环境的影响。

鉴于这一地段对衔接周边生态环境的重要性，约两成面积将辟为公园和开放空间，为居民提供休闲去处，并充当动植物的自然栖息地和通道。日后的新组屋也会有不同高度，靠近绿地的组屋较矮，让居民享受绿意盎然的景观。

南部濒水区的长期发展备受瞩目，李显龙总理在2019年国庆群众大会上，首次宣布岌巴俱乐部现址将兴建约9000个组屋和私宅单位。区内也拟设立更多办公和休闲空间，成为集生活、工作与休闲于一体的新场所。

李智陞说，岌巴俱乐部地段连同周边地区，将打造新的拉柏多自然公园步道网络（Labrador Nature Park Network），横跨逾200公顷的绿色空间，相当于武吉知马自然保护区近1.5倍。

这个自然公园步道网络涵盖拉柏多自然保护区和南部山脊次生林等主要栖息地，日后也将新设四个公园，分别位于亚历山大溪流、柏莱雅溪、King's Dock，以及岌巴俱乐部地段内。

巴西班让公园则会扩建，衔接西海岸公园，加上四座新公园，这些新建和扩建的公园面积总计超过25公顷。

根据新加坡土地管理局，岌巴俱乐部的租约去年底到期后，现有高尔夫球场的租约获延长至6月30日。会所租约则延至明年3月31日，以便俱乐部清空和复原场地。李智陞说，当高尔夫球场的租约到期后，有关地段就会重新发展为住宅区。

除了岌巴俱乐部地段，政府近来积极规划动用更多土地建造组屋，例如去年底宣布将在快乐山兴建约5000个单位的组屋区，亚历山大一幅地段也将重新发展，建造约1500个组屋单位。

未确定是否在黄金地段组屋模式下推出

对于南部濒水区首个组屋项目会否在黄金地段组屋模式下推出，建屋局受询时说，国家发展部和建屋局会根据具体项目的位置特点，以及市值等因素，再决定是否在黄金地段组屋模式下推出这批组屋。当局将适时公布详情。

发言人指出，黄金地段组屋模式适用于坐落在市中心和周边地区，如南部濒水区等优质地段的指定组屋项目。这些项目的市值非常高，因此须投入大笔津贴，使价格维持在可负担水平。