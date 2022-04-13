罗佩文认为，亲友的陪伴和关怀对心理疾病患者非常重要。正因为她曾经得到协助，有了一定的能力和信心后，她也愿意将这份关怀回馈社会。

罗佩文（25岁，法律工作者）自九岁开始出现忧郁倾向，在成长过程中经常感到情绪低落，也会间歇性丧失胃口、记忆以及生活的动力，找不到生命的意义。

后来，她远赴英国求学时参加了认知行为疗法工作坊，让她更了解自己的心理状态，更懂得如何应对相关症状。

在那段日子里，罗佩文也曾参与当地公益组织“Feed the Homeless Bristol”的义工活动，在冬天时为流浪者编织毛帽和围巾。

2019年毕业回国后，罗佩文加入了银丝带青年组。这是她首次加入心理健康相关的公益组织，除了协助宣传和主持活动，也分享自己的经历。

罗佩文说：“在这之前，我感觉连自己都照顾不好，没有自信可以帮助他人。”

她也认为，亲友的陪伴和关怀对心理疾病患者非常重要。正因为她曾经得到协助，所以有了一定的能力和信心后，她也愿意将这份关怀回馈社会。

她说：“实际上，义工活动也为我划出一个清晰的方向，对社会付出正向回馈，让我的生活变得更充实、更具意义。”

她也希望通过自己的经历，让人们意识到即使面对心理健康状况，也还是可以追求快乐和幸福。

目前，罗佩文正在律师行实习。谈及如何在工作和义工活动之间取得平衡，她认为当义工就和打游戏等爱好一样，都会占据一定的私人时间，只取决于自己怎么分配。