老字号糕饼店将结业 消息传开生意不断

本地又一家老字号即将走入历史！传统糕饼铺老板夫妻尽管不舍，但因年事已高、加上无人接手，决定在今年中结业退休。

《新明日报》之前报道，这家位于中峇鲁路第55座的Galicier糕饼铺，虽仅经营约三十五年，但实际上已经过四代人传承，有上百年以上的历史。第一代人以法式西点崛起，创立“东乐园”；第二代儿子接手后，就以殖民地风味西点闻名；而第三代接班人陈勇向和苏祈桢夫妻档，于1986年另创新号取名“Galicier”，却努力保留“东乐园”的经营精神，并以娘惹粿奠定口碑。

记者昨天（4月12日）和今早走访店铺，老板和员工忙得不可开交。当中昨天上午11时店外已现至少40人长龙，人龙一直延伸到隔壁几家店铺外，而糕饼店内挤满排队的顾客。店员们则将一盘接一盘的糕粿端出来，不到一会儿功夫就卖光。

据观察，店内的糕饼和娘惹粿琳琅满目，除了各式戚风蛋糕、西式蛋糕外，也有苹果派、凤梨酥、蛋挞等等，最受欢迎的娘惹粿选择不下十样，有九层糕、白椰子卷（kueh dar-dar）、椰丝球（Ondeh Ondeh）、虾米糯米卷（lemper udang）和椰粿（mutu ayer）等。

夫妻为结业感遗憾

老板娘苏祈桢受访时表示：“我们店里的糕饼、娘惹糕皮馅全是手工制作，很考技艺，销量也有限，长久工作下来全身酸痛，我们做了十多二十年，这是一份很艰苦的工作，儿女长大也不接手，只好退休。”他说，店铺将于6月底结束营业。

苏祈桢也表示，夫妻俩都为糕饼铺投入了很多心血，对于要结束营业确实感到遗憾，但身不由己。

“做了几十年也很舍不得这份工作，但我们也没那么多精力来做了。”

Galicier糕饼铺以往每周营业六天，但目前营业时间已改成周二到周六，从早上10时30分开店营业至晚上8时30分。

完整报道，请翻阅2022年4月13日的《新明日报》。