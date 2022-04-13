越南妇住家做网卖 邻居诉送货声太吵

夫妻申诉，邻居在住家经营网卖生意，在走廊处理冷冻食材与砍肉，送货员来取货的吵闹声也常困扰他们，导致无法好好休息，为此多次向当局举报投诉。

林先生（68岁）与林太太（66岁）住在勿洛南1道第2座组屋的六楼。他们指住在角头的邻居自冠病疫情后，在住家做起小生意卖家乡美食。

林太称角头邻居是越南人，几年前嫁来本地，她指两年前对方门口总有大量箱子等待她领取，过后也目睹邻居在走廊处理冷冻食物，包括砍肉。

“自那时起，不时有送货员上门拿食物，一星期至少两天，他们需要来回几趟，但每回手推车所发出的吵杂声，严重影响我的睡眠。”林太还拿药给《新明日报》记者看，指自己在服用着安眠药和抗抑郁药物。

她强调，自己的媳妇也是越南人，并无歧视他人，或仇外之嫌，但这些吵声真的很困扰她，所以这两年他们拍下多张照片为证，包括他们处理食材和送货员取餐的情况。她也称已经向当局投诉，但情况依旧。

住在楼下单位20多年的郭先生（63岁）表示，确实会听到砍肉的声响，但不至于影响生活，所以就没多加理会。

越南妇称自己只是帮补家用，不知为何邻居处处针对。 （刘启成 摄影）

越南妇：已照指示 没在走廊处理食材

越南妇指自己售卖食物帮补家计，也称当局曾派人来查看，她已遵照指示没在走廊处理食材。

越南妇（39岁）受访时说，2016年嫁到本地，丈夫是德士司机，疫情时收入受影响，两人也育有四岁儿子。

她说，感觉遭邻居针对，也曾接获当局警告不准在走廊上处理食物，但就算她过后遵从指示，也无法让邻居息事宁人。

“当局有派人来我家查看，说我可以继续做生意。我是在家中准备食物，没有影响其他人，所以我也不知该如何是好。”

林先生指送货员的手推车声响影响他们的生活。（受访者提供）

要求送货员降低声量 遭呛“去报警吧！”

要求送货员降低声量，林先生与对方起口角，却遭呛“去报警吧！”

不忍太太睡眠受影响，林先生曾在去年9月2日要求邻居雇用的送货员经过走廊时降低声量，因为当时太太刚服药歇息。但对方态度极差，反要求林先生报警处理。

“我和他说，他的手推车很吵，怎么知道，他竟然叫我去报警。送货员一天来回至少6趟！”林先生希望越南邻居能到别处准备食物，不影响他们的生活。

食品局：住家准备食物只能在厨房进行

食品局网站列明，住家准备的食物不能提供给摊位或餐饮服务，所有食物准备工作只能在厨房进行。

根据网站，若顾客太多或个别订单数量庞大，就需申请执照。

至于在厨房进行食物准备工作时，宠物和婴儿应避免在厨房周围。解冻、烹煮和储藏食物需保持卫生，也必须使用新鲜食材，厨房也须保持清洁。

据越南妇的面簿显示，她售卖的家乡美食如越南河粉以及春卷，每份介于8元到11元不等。