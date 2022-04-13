“房东”收1万5000元押金失联 13组租户没得入住

公寓“屋主”网上贴文招租客，涉收13组人至少1万5000元押金，却在租客入住当天音讯全无。

来自马来西亚柔佛居銮，在本地工作14年，从事科技资讯业的关先生（48岁）是受害者之一。

他接受《新明日报》访问时说，上月在面簿的租屋群组贴文找房时，一名男子16日私信他，自称是蔡厝港柏安园（Palm Gardens）公寓单位的屋主，并指有一间房能出租。

“对方指这间房月租950元，没浴室不过租金包括水电，我马上联系合租的室友，当晚就上门看房。”

关先生指出，屋主说单位里住了他本人、屋主的妹妹、女佣，以及另两名即将搬走的中国籍租客。对方当天带他们看房子和公寓设施，两人相当满意，当晚便付了950元的押金及40元的钥匙卡费用，准备4月4日迁入。

“当时房东说因不想付房屋中介费，所以不会签约，我们也同意。两天后他向我室友追讨首月租金，室友也转了他自己的部分，即475元过去，没想到尝试联系他领钥匙卡时，他不接电话也不回信息，我们惊觉不妥。”

关先生事后在面簿看到有其他受害者发贴文称遇到同一屋主也有类似遭遇，他还受邀加入“受害者聊天群组”，发现上当的租客多达13组人，损失租金约1万5425元。

完整报道，请翻阅2022年4月13日的《新明日报》。