开拓“四大开关” 推动能源转型

在新加坡，你一按开关就有电，非常方便。但最近全球能源供不应求、市场波动影响价格，本地能源供应也受到影响。

化石燃料的碳排会破坏环境，新加坡也和很多国家一样，在加速减碳环保的步伐，而能源领域的碳排占本地总量的40％，转型朝可再生、可持续的清洁能源供应势在难免。

能源转型对你有什么影响？你是否也能为这转型尽一份力？

目前，全世界主要的能源来头是煤矿、天然气和石油等化石燃料。近来全球对能源的需求倍增、极端天气等因素，导致天然气供不应求，价格节节上涨，一些国家甚至断电、限电，生活脚步大乱。

靠进口天然气供应电力的新加坡，也受到环球供应和波动的影响。要寻求长远、可持续的解决方案，唯有转型开发多元化、可再生和可持续性的能源供应。

此外，环保脚步必须加速，去年举行的第26届联合国气候大会，近200个国家做出减排的承诺，新加坡也不例外。我国能源领域的碳排放量占全国总排放量约四成，在减排方面的角色举足轻重，结构转型势在必行。

新加坡不像其他国家有天然风力、水能、潮汐能，但我们还是能靠科技和创意，开发能源的 “四大开关”，让能源供应多元化：

1. 开关一：太阳能

太阳能是最具潜能的可再生能源。太阳能科技的进步，也让我国有越来越多组屋的屋顶，甚至是水面，都装置了太阳能板来发电。未来，我国计划在2030年将太阳能装机容量（installed capacity）提高到至少2千兆峰瓦（GigaWatt Peak），朝低碳的可持续未来迈进。不过，利用太阳能的挑战是，我国占地面积小，太阳能的间歇性、云层遮挡和城市密度，也会导致日照时断时续，即使我们利用所有可用空间，预计太阳能在2050年最多也只能满足我国10%的常年用电需求。

2. 开关二：区域电网

新加坡土地有限、缺乏资源，通过区域电网能直接进口电力，活用周边国家的可再生能源。新加坡准备通过老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化计划，进口高达100兆瓦的电力。预计到了2035年，新加坡将能从多国进口多达4千兆瓦（gigawatts）的低碳电力，为我国提供约30%的能源供应。这些低碳能源包括太阳能及水力发电等。多元化的进口能保障我国能源安全，发展可再生能源领域，跨境电力交易也能让区域国家受益。

3. 开关三：低碳替代能源

新加坡正在探讨化石燃料代替品，例如氢气（hydrogen）、碳捕集、利用与封存（carbon capture，utilisation and storage，简称CCUS技术），甚至是地热能（geothermal energy）。这些低碳科技有助于更长远性的减碳。政府已经拨款5500万元资助研发，也和一些国家签署技术合作和谅解备忘录，从长计议。

4. 开关四：天然气

新加坡在30年前已改用化石燃料中最清洁的天然气来发电，通过来自邻国的天然气管道以及液化天然气接收站从世界各地进口天然气，确保来源多元化。目前，新加坡总电力供应有95％来自天然气，在另外三个能源开关发展的阶段，天然气依然是可靠的电力来源。

为下一代人 打造绿色家园

为了未来下一代，我们需要做得更多来保护地球，而四个“能源开关”将能协助实现2030年绿色发展蓝图的愿景。

其实，能源供应的转型创造了很多新就业机会、新领域和技术。因为能源领域需要相关的基础设施投资、管理、优化效率的创新科技，更需要相关的人力资源和人才，转型将给新加坡开拓经济、金融和贸易上的机会。

不过，多元化、可再生的能源开关并非一朝一夕就能实现，我们现在就必须努力，才能确保下一代能继续享有可靠、安全又负担得起的电力供应。

欲知更多能源供应多元化的资讯，请浏览：https://www.beyondthecurrent.gov.sg/

【本文由能源市场管理局呈献】