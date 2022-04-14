网传送餐员月赚8000元 同行：须日做逾18小时

网传送餐员一个月内全天无休，猛赚逾8000元，引起热议，网友直呼他们赚的都是血汗钱。

日前有网友在HardwareZone网络论坛分享一张今年3月份的记事月历表，31天内写下密密麻麻的收入记录。

从缩写字母来看，纸上每天记录本地三大送餐平台与一定数额，猜测是送餐员每日收入记录。

根据收入表，送餐员总共在3月份赚取8511.64元，其中收入最高的一天是在3月12日（星期六），共赚了443.79元，这天也是3月学校假期的首天。学校假期期间，每日收入达200元至400元，周末则介于300元至400元。

收入记录内没注明送餐员使用的交通工具与燃料花费，一般相信是使用电单车送餐，才能在一天内完成多个送单任务。

这张收入照片引起网友议论纷纷，不知真假。有网友直呼，送餐员赚的是血汗钱，以及是一份不简单的工作。

也有网友对送餐员一个月内无休工作，感到难以置信。有的网友则猜测，相信一天需工作十多个小时以上才能赚8000元收入。

《新明日报》记者昨天（4月13日）到大巴窑中心访问多名送餐员，他们皆表示上述收入表照片已在送餐员圈子传开，但大家都不知道这名送餐员的真实身份。

受访送餐员出示上个月其中一周赚入1300元，属于不错的业绩。（徐颖荃摄）

受访送餐员：两人共用账号 才能赚8000元

受访送餐员称，除非两个人共用同一帐号，才能月赚8000元。

送餐员傅先生（42岁）认为，一个人“单打独斗”送餐月赚8000元，几乎不可能，怀疑并非一名送餐员完成此壮观月绩。

“可能两三个人才能完成。”

他指自己一天骑电单车送25趟，每趟赚五六元，远距离则每趟赚约18元，月入最高约4000元。

“通常餐馆不会给小费，顾客若不要收找回的零钱，因此偶尔会有一两元当小费。”

用脚踏车送餐的郭先生（35岁）认为，目前不少人当送餐员，所以不可能独赚。

“我上个月赚了2500元至3000元，一天接约20个单而已。”

完整报道，请翻阅2022年4月14日的《新明日报》。