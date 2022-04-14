鸡饲料价格上涨 鲜鸡涨价六成

鸡饲料价格上涨，乌俄战争加剧情况，受访本地供应商表示大部分从马来西亚进口的鲜鸡近两个多月起了高达60%，但体恤身为顾客的摊贩也辛苦，选择“自亏”仅起价20%批发给他们。

鲜鸡进口商老板马琼就接受《新明日报》访问时说，大部分鲜鸡从马国进口，进口价从今年过年前到目前为止已起了约50%至60%。

他指出，早在俄乌战争前，物价已经有所上涨，随着战争开打，更是加剧了情况，单是鸡饲料就增加了一到两倍，其他的原料和运输费等也起价，导致鸡肉价格飙涨。

他解释，马国政府给当地鲜鸡津贴，但是出口到我国的鲜鸡是没有津贴的，价格自然高。“我们的顾客有的是摊贩，他们也做得很辛苦，承受不了高批发价，我们只起20%卖给他们，连续几个月亏本。”

除了鲜鸡，由于冷冻鸡供货短缺，上个月底价格起了近100%。

在马来西亚经营养鸡场的其祥食品集团（新加坡）有限公司，平均每日为新加坡市场供应约4万只鲜鸡，公司业务发展主任沈宝源受访时说，他们的成本包括电费、汽油、人工、饲料，也起了有约40%。

他指出，活鸡饲料主要成分有黄豆和玉米，俄罗斯出口到全世界的玉米和黄豆占30%，战争爆发后，俄罗斯被禁止出口，供货短缺下，价格也节节攀升。“不过我们出售价还是比较保守，只起了20%，起价钱后的价格相差了有一元左右。”

记者走访巴刹，当中金吉坊巴刹经营鲜鸡摊的李永南（64岁）表示，农历新年前，一只老母鸡的批发价约九元，而今要12元。他表示只是稍起了几角不敢大幅度转嫁消费者。另一名摊主陈水莲（65岁）售卖冰冻鸡肉，她说从今年二月开始起价，价格一直在上涨，最高时从每公斤3元多起到6元多。

公众丁女士（60岁，退休）无奈说，如今鸡肉价格涨幅很高，所以购买得比以往少，每种肉类都在涨价，改吃多些菜。

完整报道，请翻阅2022年4月14日的《新明日报》。