领军人物黄循财：沉潜刚克来时路

财政部长黄循财今天（4月14日）被正式推举为人民行动党第四代团队领导。

49岁的黄循财于1997年以经济师的身份加入贸工部，开启他的公务员生涯，之后于2011年踏入政坛。他前前后后在贸工部、财政部、卫生部、国防部、教育部、新闻、通讯及艺术部、文化、社区及青年部，以及国家发展部等至少八个政府部门担任职务。

1972年12月18日出生的他，是目前内阁中两名“70后”部长之一，另一人是国家发展部长李智陞。

一份履历表，尽看黄循财的晋升之路。

黄循财（49岁）

生于1972年12月18日

毕业自海格男校（现为丹绒加东小学）、丹绒加东工艺中学（现为丹绒加东中学）、维多利亚初级学院

获颁公共服务委员会海外优异奖赴美国留学，考获威斯康辛大学麦迪逊分校经济学学士、密歇根大学安娜堡分校经济学硕士

1997年以经济师身份加入贸工部，开启公务员生涯

1997年至1999年担任贸工部（研究与规划）助理署长

1999年至2003年在财政部任职，历任助理署长（财政政策）、副署长（预算）、主管（经济计划），曾协助于2001年底出任财政部长的李显龙总理准备他的第一份财政预算案

2002年在财政部任职期间，曾是经济检讨委员会（Economic Review Committee）秘书处成员之一

2004年至2005年担任卫生部署长（医疗财务），协助推动健保双全（Medishield）计划的改革工作，扩大涵盖范围，提高索偿额

2004年考获美国哈佛大学公共管理硕士学位

2005年至2008年受委为李显龙总理的首席私人秘书

2009年至2011年出掌能源市场管理局，主导电动车测试以及智能电网科技等创新项目，并推行液化天然气计划

2011年步入政坛，当选西海岸集选区议员，主管文礼区事务；受委为国防部兼教育部政务部长，对高等教育开展检讨，将同年级学生的大学升学率提高到四成，并扩大大学学位的种类

黄循财于2011年正式踏入政坛。（档案照）

2011年至2016年担任新加坡金融管理局董事

2011年至2016年担任新加坡—四川贸易与投资委员会联合主席

2012年8月升任新闻、通讯及艺术部兼教育部高级政务部长

2012年11月出任文化、社区及青年部代部长，任内推动新加坡植物园申遗，最终成为我国首个被列在联合国教科文组织名录中的世界文化遗产

2012年12月以增补身份首次入选人民行动党中央执行委员会

2014年5月升任文化、社区及青年部长兼通讯及新闻部第二部长，并受委为SG50节目策划主席，协调SG50金禧年庆祝活动的筹备工作

2015年大选以领军部长身份率队角逐新划分出的马西岭—油池集选区，大选后从许文远手中接任国家发展部长，领导推动裕廊湖花园发展计划的指导委员会

2016至2019年担任新加坡—天津经济贸易理事会联合主席

2016年8月受委兼任财政部第二部长

2019年8月担任新沪全面合作理事会联合主席

2020年1月，与时任卫生部长颜金勇联合领导政府抗疫跨部门工作小组，对抗冠病疫情

与黄循财（右）一同联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康（左）也一度被视为第四代团队领导的有力竞争者之一。（档案照）