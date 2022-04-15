黄循财获推举为第四代团队领导 李总理将调整内阁职务

李显龙总理指出，接班人的决定对新加坡至关重要，因为这将确保我国领导层的延续和稳定，而这些都是我国制度的标志。随着第四代同侪之首选出，总理将调整内阁职务，并在适当时候宣布。按惯例，获推举为领军人者会受委为副总理。

我国第四代领导班子领军人选敲定，49岁的财政部长黄循财，获得绝大多数内阁成员的支持，以及人民行动党议员的认可，正式获推举为第四代团队的领导。

也是行动党秘书长的李显龙总理昨天做出这项宣布时指出，接班人的决定对新加坡至关重要，因为这将确保我国领导层的延续和稳定，而这些都是我国制度的标志。

李总理说：“部长们都认同，领导权不是自然承继的。黄循财和他的年轻团队将继续为国人倾注全力，不负人们的信任和支持。”

副总理王瑞杰去年4月请辞第四代团队领军人时，团队希望能有更多时间对领军人选达成共识，当时他们也必须专注处理冠病疫情。

李总理指出，第四代团队过去两年紧密合作，在疫情中有机会更好地了解彼此的强处，随着疫情稳定下来，领导层得以重新审视接班的问题。

随着第四代同侪之首选出，李显龙总理将调整内阁职务，并在适当时候宣布。根据惯例，获推举为领军人者会受委为副总理，因此目前也是政府跨部门抗疫工作小组联合领导之一的黄循财，有可能在接下来的内阁调整中更上一层楼。

第四代领导团队原本在2018年已经推选时任财政部长王瑞杰为同侪之首，他也在2019年5月出任副总理，成为总理接班人原无悬念。去年4月，王瑞杰为让位给跑道更长、相对年轻的人选而请辞。

黄循财现年49岁，是本届内阁两名“70后”部长之一，另一人是国家发展部长李智陞。

王瑞杰昨天在面簿贴文祝贺黄循财。他说，黄循财有足够长的跑道接过总理棒子。“过去几年充满挑战，接下来我们还要在更多影响新加坡人的变革中找到方向。”

许文远受托促成第四代团队共识

受托促成第四代领导团队共识的是前内阁部长、行动党前主席许文远。李总理与内阁部长协商之后，决定委托许文远向内阁部长以及国会议长陈川仁和全国职工总会秘书长黄志明了解接班人选意见，最终选定黄循财为团队的领导。

李总理在声明中说：“许先生与每一名成员分别见面，私下了解他们的个人看法，并促成第四代团队领导的共识。在这个过程中，他没有征求总理和两名资政的意见。”

许文远发现，受询者绝大多数支持由黄循财领军。他昨天向受询者公布了这个结果，得到他们的一致支持。行动党议员也在昨天傍晚举行的党团会议上，认可这一决定。

黄循财感激同僚信任

黄循财昨天傍晚在面簿贴文表示自己对获得同僚信任感到谦卑和感激，并强调新加坡1959年开始就采用团队领导的模式，让每个人相辅相成、竭尽所能为新加坡做出贡献。

他说，第四代领导班子在对抗冠病疫情的斗争中并肩作战，过去两年的经历巩固了团队的凝聚力，并坚定了团队带领新加坡安全度过当下和未来危机的决心。“能够获推举领导这个团队是我的荣幸，我会竭尽所能坚守责任。”

黄循财也强调，领导的权利不是继承而来的，他会和第四代领导班子其他成员一起，继续全心全意为新加坡人服务，努力赢得每一名国人的信任和支持。

包括教育部长陈振声、卫生部长王乙康和李智陞在内的内阁成员，昨天也先后在面簿贴文向黄循财表示祝贺。