拥车证配额未来三个月增14.3％ 车商：有助缓和成价涨势

5月至7月的拥车证共计1万1951张，每月平均有3982张。陆交局是根据1月至3月的报销车辆数量、C组的0.25％常年增长率，以及其他因素如德士车队的拥车证等，来计算未来三个月的拥车证配额。

随着更多人报销车辆，一年多来缩减的拥车证配额止跌回升，未来三个月将增加14.3％。商用车拥车证增加34.9％，电单车拥车证更是上涨近四成。受访车商预计，这会舒缓成价上涨的压力。

陆路交通管理局昨天公布5­月至7月的拥车证配额数量，下来三个月可供投标的拥车证配额整体增加14.3％，共计1万1951张，每月平均有3982张。

拥车证配额上一次增加是在2020年11月至去年1月的季度，当时不仅因更多车主报销车辆，还有病毒阻断措施期间暂停投标导致配额累积。在这之前，配额最后一次增加是在三年多前，即2018年11月至隔年1月的拥车证供应增加8.9％。

旧德士报销后649拥车证 分两季度拨回E组

供给大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证下来三个月每月平均有1224张，比目前多出162张（15.3％）。

B组拥车证则减少46张（4.2％），每月平均1053张。一般用于注册B组车款的公开组（E组）则增加19张（5.3％），月均379张。这主要是因为去年7月至12月有1190辆旧德士报销，扣除新注册的541辆德士，共有649张拥车证分上个季度和这个季度拨回给E组。

如此一来，下来三个月可供市场投标的汽车拥车证配额总计7971张，比今年2月至4月的7568张多403张，涨幅约5.3％。

货车和巴士组（C组）拥车证配额比目前多53张（34.9％），月均205张。电单车组（D组）配额显著增加312张（38.6％），月均1121张。

陆交局是根据1月至3月的报销车辆数量、C组的0.25％常年增长率，以及其他因素如德士车队的拥车证等，来计算未来三个月的拥车证配额。

下月会有更多 大众化电动车款列入A组

本田代理商嘉摩哆总经理黄成顺受访时说，汽车配额的增幅比他预测的还要多，尤其是A组，相信是因为有更多之前将拥车证延长五年的车主把汽车报销。

下个月起会有更多价格较大众化的电动车款列入A组。一些潜在买家原本担心这会推高A组成价，不过黄成顺说，随着配额增加，这将有助舒缓该组的成价上涨压力。

B组是下来三个月里配额削减的唯一组别。不过黄成顺认为，这组成价上涨的压力不会太大。“一方面是电动车买家会改去竞标A组，另一方面是一些想要注册B组车款的买家会竞标E­组，而E组配额增加，可连同A­组帮忙B组分担一些压力。”

至于电单车，黄成顺认为政府之前上调D组拥车证抵押金并缩短临时拥车证有效期，如今配额显著增加近四成，电单车成价下来可能跌破1万元。

主要售卖商用车的Think One老板梁添丁则说，C组配额本来就比较少，随着我国放宽防疫措施，更多公司扩大车队，配额更加供不应求，因此他对于配额增加感到庆幸。他预测C组成价下来会一改上涨趋势，下滑两三千元。