长周末旅客人数料达疫前八成 兀兰关卡设双向通关道缩短出入境时间

移民与关卡局从这个月起使用双向自动通关通道。一般自动通关通道只能根据设定让出境或入境旅客使用，新通道则可根据出入境者需求，灵活切换方向。

经由兀兰关卡通关的旅客人数预计这个长周末恢复至冠病疫情前的约80％。移民与关卡局已做好准备，包括启用新的双向自动通关通道，协助旅客更快通关。

新加坡和马来西亚本月1日重开陆路边境后，两国关卡重现人潮。移民局昨晚回复《联合早报》询问时说，截至昨天下午5时，共有66万2900人次通过陆路关卡出境；抵境者则有60万1700人次。通关者当中，开车者最多，共有44万零600人次；乘坐巴士的有43万8300人次；以电单车的则有38万5700人次。

通关人数在过去两个周末显著增加。边境开放后的第一个星期五及周末（1日至3日），出境者共12万9700人次，入境者则有8万7900人次。上个星期五及周末（8日至10日）的出境者和入境者则分别有18万5000人次和16万7500人次。在刚过去的星期天，新山甚至出现大批等着通关的旅客，队伍一度延伸至城市广场外的道路，部分民众排队超过一小时才通关。

今天起一连三天是耶稣受难日长周末，昨天就有许多在本地工作的马国游子下班后赶到关卡，也有不少新加坡人趁机到马国度假。

移民局副监察吉瓦（Ramaya Jeeva）估计，兀兰关卡的通关人数会在这个长周末恢复至疫情前的80％。

拉马亚在移民局工作13年，目前负责监管兀兰关卡的日常运作。他日前受访时介绍移民局这几个月的准备工作。他指出，关卡在过去两个周末特别多人，这都在预料之中，团队也为边境开放后的首个长周末做好准备。

设备方面，这个月起双向自动通关通道启动。一般自动通关通道只能根据设定让出境或入境旅客使用，新通道则可根据出入境者需求，灵活切换方向。

车流量较大时 汽车电单车可用货车专用道

以这个周末为例，第一天的出境者远比入境者多，与其让他们花时间等候，一些出境旅客可使用入境厅的新设备通关，缩短排队时间。出入境厅分别开通29个自动通关通道，其中九个是新的双向自由通关通道。

当汽车和电单车流量较大时，移民局也会允许这些车辆使用货车专用道通关。

兀兰关卡工作人数 已恢复至疫前水平

拉马亚解释，大部分货车只在平日通关，到了周末或公共假期，这些车道改让汽车和电动车使用，加快驾车者的通关流程。

除了确保所有通关设备正常运作，当局也须确保有足够人手。截至本月，兀兰关卡工作人数已恢复至疫情前的水平。

移民局稽查长阿兹拉（Nur Azilah）平时会与操控室合作，根据情况调派人手。她谈到初期碰到的一些问题时说，不少马国人也是新加坡永久居民，他们在马国封锁前赶回国，时隔两年再次进入我国，好不容易排好队，却在通关时才发现再入境准证（re-entry permit）已经过期。

碰到这种情况，关卡人员局无法为他们办理永久居民的入境手续，他们须以马国短期旅客的身份入境，除了要上网填表格，还要到一般柜台重新排队。

随着旅客更熟悉出入境程序，这个情况慢慢改善，阿兹拉也对于关卡逐渐恢复生气感到欣慰。“疫情暴发前，新柔长堤是全球最繁忙的陆路关卡，很开心看到我熟悉的场景再现。”