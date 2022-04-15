大士关卡侦破三走私案 起获超过30万元电子烟及配件

边境重开，不法之徒忙着加大走私力度“补货”，三天内就有三辆马国注册罗厘试图通过大士关卡进入我国，被搜出市价总值30万元的电子烟和相关配件。

移民与关卡局和卫生科学局前天发布联合文告指出，移民与关卡局人员4月5日和7日，在大士关卡侦破三起走私案，起获1200个电子烟和超过4万9000个相关配件，这批走私物品的黑市价总值超过30万元。

根据文告，移民与关卡局人员先于4月5日在关卡截查一辆入境新加坡的马来西亚注册罗厘，从座位后方以及乘客的座位下方，搜出1200个电子烟；4月7日，执法人员又再破获另外两起走私案，从两辆马来西亚注册罗厘起获超过4万9000个电子烟弹（refill pods）。

在第一起案件中，执法人员从罗厘的座位后方搜出藏有3万6270个电子烟弹的黑色袋子。另外一起案件中，执法人员则从罗厘的座位后方发现被棉被遮盖的几捆黑色垃圾袋，从垃圾袋内搜出1万3125个电子烟弹。

这三起案件已经交由卫生科学局作进一步的调查。五名年龄介于21岁至51岁的马来西亚籍男子，目前正在协助卫生科学局调查。

卫生科学局提醒，根据烟草法令，我国禁止进口、分销、销售烟草制品，包括水烟、无烟烟草、嚼烟、电子烟和其配件。一旦罪成，初犯者可面对1万元罚款、六个月监禁或两者兼施；重犯者则可面对2万元罚款、监禁12个月或两者兼施。

当局强调，购买、使用和拥有电子烟都是被禁止的，有关在新加坡被禁的烟草产品信息可以到卫生科学局的网站浏览，更多有关电子烟危害的详细资料，可以在保健资讯网（HealthHub）查找。

公众若有任何关于非法进口、分销、销售电子烟的情报，可通过线上网站www.go.gov.sg/reporttobaccooffences通报，或拨打卫生科学局香烟管制部门的热线6684 2036或6684 2037。

移民与关卡局指出，保障边境安全是当局的首要任务。不法之徒可能使用类似的方式走私违禁品。当局将继续进行安全检查，防止任何人非法携带违禁物品进入本地，确保我国的安全。