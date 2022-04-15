多位第四代部长发文祝贺黄循财

多位政要在面簿发文祝贺财政部长黄循财获推举为第四代团队领导人，副总理王瑞杰形容49岁的黄循财心思缜密、能团结群众，会坚定地为新加坡做对的事。第四代领导团队其他核心成员也表示将继续与黄循财合作，做任何决策时都把国家和人民放在首位。

王瑞杰在面簿贴文说，在黄循财接任总理之前，第四代领导团队仍须要继续应对许多影响新加坡人的变化。而黄循财已获得他和第四代团队其他成员的支持和信任，呼吁新加坡人给予他支持，一同带领新加坡前进。

王瑞杰与黄循财同时进入政坛，都先到教育部服务，王瑞杰是教育部长，黄循财是政务部长。王瑞杰说，黄循财在那期间担任“2015年后升大学渠道委员会”（Committee on University Education Pathways Beyond 2015）主席时，为年轻人创造了许多机会。当王瑞杰被调往财政部后，也邀请黄循财出任第二部长。

他也形容黄循财是财政部推出抗疫财政预算案时“不可或缺的支柱”，在制定抗疫政策时，冷静且细心。“因此当黄循财去年接替我成为财政部长时，我对他有绝对的信心。我对他今年在任内公布的第一个财政预算案印象深刻，这不是一个容易做的预算案，但他却有气魄、稳定和公平地做到了。”

王瑞杰认为，新加坡下一任领导人须照顾到新加坡人和新加坡的福祉，正直且有服务精神，有能力开辟新路和凝聚人心，而他相信黄循财具备这些特质。

教育部长陈振声在面簿祝贺黄循财时说：“我和黄循财在2011年一起加入政坛，我很珍惜我们过去几年建立的战友情谊，也期待继续与他和团队紧密合作，应对前方的挑战，抓住所有机遇。”

卫生部长王乙康也在面簿贴文说，第四代团队的部长们很清楚要选出一位能让整个团队能各展所长的同侪之首。由黄循财领导的团队将在做任何决定时都把国家和人民放在首位，他将继续尽力支持黄循财，也期待成为他团队的一员。

他说：“我认识黄循财很多年，从我们都担任过（李显龙总理）首席私人秘书开始，后来成为内阁同僚，最近一同担任抗疫跨部门工作小组的联合主席。在和他密切工作中，我见证了他对新加坡和新加坡人的奉献与责任心，他倾心倾力地投入，从不为了个人成就或荣耀。”

国家发展部长李智陞在面簿上传他与黄循财和卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生的合照，“感谢黄循财挺身而出承担领导的重责，让我们团结一致继续为新加坡付出。”

除了第四代团队成员，荣誉国务资政吴作栋也在面簿祝贺黄循财，指马林百列区也会为他感到骄傲，因为他在那里成长，他的父亲也曾是当地的居民委员会领导。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说，第四代团队多年来合作无间，李显龙总理和第三代团队将全力给予支持。

他说：“新加坡接下来将转变，而黄循财有能力成为一名优秀的领袖。他脚踏实地、待人谦和，也有做出艰难决定的意志力。我相信他能以自己的方式获得新加坡人信任，成为有个性的总理，这也是所有未来领导人必须做的。”

最先和黄循财一起领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇说，黄循财的远见、果断和领导能力，在制定政策保护新加坡人的安全和通往与冠病共存的道路上发挥关键作用，他期待继续与黄循财合作共创更好的未来。

黄循财：感到谦卑和感激

获得推举为第四代团队领导的财政部长黄循财，昨天傍晚透过个人面簿贴文，表示对获得同僚信任感到谦卑和感激。他强调，新加坡从1959年自治以来，就采用团队领导的模式。“每个人都相辅相成、竭尽所能地为新加坡做出贡献。”

也联合领导政府抗疫跨部门工作小组的他也说，第四代领导班子在对抗冠病病毒的战役中并肩作战，过去两年的经历巩固了团队的凝聚力，并坚定了他们带领新加坡安全度过当下危机和迈向未来的决心。

“能够获推举领导这个团队是我的荣幸，我会竭尽所能坚守责任。不过，我们已屡次被提醒，领导的权利不是继承而来的。”他强调，他会和第四代领导班子的其他成员一起，继续全心全意为新加坡人服务，努力赢得每一名新加坡人的信任和支持。