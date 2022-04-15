政治生涯累积多元丰富经验

贸工部、财政部、卫生部、教育部、国家发展部、通讯及新闻部，以及文化、社区及青年部——25年前以经济师的身份加入贸工部，财政部长黄循财前前后后在至少七个政府部门担任要职，为他的政治领导生涯累积了多元且丰富的经验。

黄循财（49岁）毕业自丹绒加东中学和维多利亚初级学院，曾获颁公共服务委员会海外优异奖学金负笈美国，考获威斯康辛大学麦迪逊分校经济学学士，以及密歇根大学安娜堡分校经济学硕士文凭。

1999年至2003年在财政部任职期间，黄循财曾协助于2001年底出任财政部长的李显龙总理准备他的第一份财政预算案。

他在2004年调派到卫生部担任署长（医疗财务），协助推动健保双全（MediShield）计划的改革工作，扩大涵盖范围和提高索偿额，让许多新加坡人不再为庞大的医药费发愁。他同一年考获美国哈佛大学公共管理硕士学位，并于2005年至2008年受委为李总理的首席私人秘书。

2009年，37岁的黄循财出掌能源市场管理局，是当时最年轻的局长级公务员之一。他在任内推行多个计划确保我国未来能源的可持续性，包括主导电动车测试以及智能电网科技等创新项目。他也协助推动液化天然气计划，使我国燃料更加多元化，价格更具竞争力。

黄循财在2011年正式踏入政坛，当选西海岸集选区议员，主管文礼区事务。他在受委为国防部兼教育部政务部长后，对高等教育展开检讨，将同年级学生的大学升学率提高到四成，并扩大大学学位的种类。

2012年，他出任文化、社区及青年部代部长，在任内推动新加坡植物园申遗，使植物园成为我国首个获列入联合国教科文组织名录的世界文化遗产。他在同一年以增补身份首次入选人民行动党中央执行委员会。

2015年全国大选，黄循财以领军部长身份率队角逐新划分出的马西岭—油池集选区，并在当选后从许文远手中接任国家发展部长，领导推动裕廊湖花园发展计划的指导委员会。

去年5月内阁改组，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰请辞第四代团队领军者，并卸下财政部长一职。黄循财临危受命，离开了任职不到九个月的教育部，从王瑞杰手中接任财政部长，并在今年2月发表他就任财长后的第一份财政预算案。