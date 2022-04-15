范丽真（73岁）忆述，打拼的那些年，她曾在不同的购物中心，包括当年较受欢迎的加东购物中心等租过摊位卖衣服。

孙子孙女渐渐长大，阿嫲决定“重出江湖”，到巴刹租摊卖衣服。

范丽真（73岁）年轻时就对服装时尚感兴趣，还在礼服店当过学徒。26岁那年，她为了帮补家用，动手设计和裁剪衣服，交给别人卖。

她说：“那时别人都会先向我拿货，卖了衣服才还钱，有时一等就是好几个月。这种赊账方式不理想，都没本钱买布做衣服了，所以后来就考虑自己卖。”

自制自卖了几年，由于员工难请，成本又高，范丽真最后选择直接到海外买货。

打拼的那些年，她曾在不同的购物中心，包括当年较受欢迎的加东购物中心等租过摊位卖衣服。

由于商场租金越来越高，20多年前她便转到巴刹做生意。

范丽真最初选择了淡滨尼一带的巴刹，一待便是10年。后来，为了照看孙子，她收了生意。孙儿们渐渐长大，她六年前决定再出来闯一闯，到大巴窑8巷巴刹做回老本行。

范丽真说：“孩子是不太支持的，因为我年纪也不小了。但出来做生意，出来看看，我觉得很开心。看到顾客穿上衣服漂漂亮亮的，我也替她们开心……我觉得保留个人价值很重要。”

回首人生路，范丽贞语调透着无奈。“年轻时拼命工作是希望赚钱让孩子有更好的未来，但长时间在外，多少还是忽略了孩子的成长。这是我一辈子没有办法弥补的遗憾。”