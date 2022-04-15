物价油价飞涨 旅行团团费比疫情前高20%

国际旅游逐步恢复，受访业者表示，过去两年物价油价飞涨，导致国际机票价格比疫情前水平更贵，旅行团团费也比疫情前高出10％至20％，但也有业者表示在复苏初期，愿吸收成本，保持疫情前水平。

我国对已接种者落实入境免隔离免检测措施，旅游业迎来更大空间的复苏。新加坡也不再限制入境的旅客人数，旅客出发前48小时完成冠病检测呈阴证明，即可搭乘任何航班入境。

经典商务旅游机构总裁蒋慧君受访时说，由于目前航班仍然不多，再加上全球油价和物价上扬，目前机票价格明显高于疫情前水平。

问及机票上涨幅度，蒋慧君表示，不同航空公司和不同航班的定价都不同，因此很难统一。不过以旅行团来看，每人团费比疫情前高出10％至20％。

蒋慧君表示，大部分有意出行的旅客都不介意支付更高的旅费，“大家也都了解，疫情期间很多东西都涨价。一些人太久没出国，不会介意比较高的价格。”

疫情后旅游业三大新现象

疫情后的旅游业，出现三大新现象。

蒋慧君观察到，更多国人选择参加旅行团旅游，以便能得到更好的指导和保护。

亚美旅游公司专注提供美国路线的旅行团负责人刘金道则表示，旅行团成员有年轻化的趋势，疫情前平均年龄为70多岁，目前旅行团的平均年龄则在50至60多岁。

刘金道也观察到，现在旅行团有70％至80％来自英语家庭背景，而在疫情前，旅行团有70％至80％是华语家庭背景。

完整报道，请翻阅2022年4月15日的《新明日报》。