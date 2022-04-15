多家快巴业者：长周末掀出游热 长途巴士票售罄

长周末掀出游热，本地多家快巴业者的长途巴士车票售罄。

受访快巴业者告诉记者，今天（4月15日）开始的三天长周末，马六甲、云顶、怡保等地区的长途巴士票都已卖完。

贵宾旅运（WTS Travel）董事经理谢欋瑽透露，公司网站开卖我国往马六甲、吉隆坡和云顶的车票。“这次票是卖完了，但售票量大概只有疫情前的15%到20%。”

星运旅游（Transtar）董事经理叶础辉指出，公司恢复开往吉隆坡和云顶的长途快车服务。利南快车（Sri Maju）新加坡区经理黄淑娇表示，恢复了到怡保的服务。两家公司这个长周末的车票都已售罄。

叶础辉也说，公司售票量大概是疫情前的两成左右。他指出，目前各家公司都面对人手短缺的问题，因此发车次数无法跟疫情前相提并论。

“以前碰到长周末，我们每一天出车的次数在70到80趟之间。这个来临的一周，大概为60趟车。”

黄淑娇补充说，就算现在能立刻请到人，大多公司也不会马上恢复所有的服务。“我们司机开的是长途巴士，为了安全起见，公司会重新培训他们。”

虽然目前离恢复到以往还有一段距离，但巴士公司对未来还是持乐观态度。谢欋瑽说：“如果接下来半年，两国继续保持开放状态，人手问题慢慢解决，相信就会回到跟疫情前差不多的样子了。”

狮城客沈宗祐（40岁，业务经理）今天凌晨乘搭快车往吉隆坡。他表示通关和车程顺畅，原本近6小时的车程，只花了4个多小时就抵达吉隆坡市中心。

“由于比预计时间早抵达，下榻酒店都还没来得及准备好我的房间。”

完整报道，请翻阅2022年4月15日的《新明日报》。