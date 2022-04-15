政坛以外的黄循财：爱狗爱吉他 曾被窃贼五花大绑

黄循财4月15日正式被推举为新加坡第四代领导班子的领军人。政坛上的黄循财以才思敏捷、沟通有效著称，获得绝大多数内阁成员的支持，以及人民行动党议员的认可。那么政坛以外的黄循财又是一个怎样的人？

延伸阅读：《领军人物黄循财：沉潜刚克来时路》

喜爱吉他，曾当街头艺人

在黄循财的Instagram主页，他是这么介绍自己的：

新加坡财政部长。书虫、吉他手和爱狗之人。

Music and playing the guitar help me to relax and unwind. I don’t get to play as much these days. But I still try to... Posted by Lawrence Wong on Tuesday, August 3, 2021

黄循财曾在不同场合多次忆述他爱上音乐和吉他的过程。

小四那年，黄循财的父亲送了他一把吉他作为生日礼物，把他领进音乐的世界。黄循财之后两三年都到父亲的一位朋友家学习弹吉他，此后继续自学。即使从来没有考级或正式上课，黄循财对吉他的喜爱也始终不减。

在维多利亚初级学院读书期间，黄循财曾参加合唱团，也通过教会加深与音乐的接触，在教会的崇拜乐团里弹吉他。

他比较熟悉的是摇滚乐和蓝调音乐，最喜欢的乐手包括美国吉他歌手埃里克·克莱普顿（Eric Clapton）和巴迪·盖伊（"Buddy" Guy），也因此选择到美国读大学，在那里听了生平第一场交响乐演出。

除了音乐，他大学时期也自学过画画，对于文学和电影等有浓厚的兴趣。

在美国威斯康辛大学麦迪逊分校主修经济学时，黄循财的室友是个从未离开家乡的威斯康辛农村男孩，而黄循财则是从未出过远门的新加坡男孩。两个来自不同世界的人，因同样喜欢摇滚及蓝调音乐，各抱着一把吉他一拍即合。

他在2011年首次参加大选，接受《联合早报》专访时曾提及：“我们认识几天后，便跑到学校附近繁忙的大街卖艺。大学城的氛围很活跃，许多人也停下脚步来欣赏。一名黑人妇女还即兴伴唱。我感受到音乐跨越文化隔阂的力量。”

黄循财说：“我曾和室友，每个月到街头表演一次，时间大概2小时。运气好的话，还会有30元收入。”

黄循财进入政坛后，国人不时也会看到他在公开场合展现音乐才华。

例如，2014年的春到河畔迎新年活动上，时任文化、社区及青年部代部长兼通讯及新闻部高级政务部长的黄循财现场即兴演奏吉他，当时有媒体报道形容：“（表演）获得满堂喝彩，为春到河畔2014的压轴‘和谐之夜’带来了一大惊喜。”

爱狗之人，过世宠物叫夏天

早在2011年，黄循财就在个人面簿发文，分享他对家里的黄金猎犬“夏天”（Summer）的爱。

他当时写道：“我非常想念她，因为我过去的一个月经常出外，所以我把我的狗夏天送到父母家照顾……在许多方面，狗儿有助于重新燃起我们的好奇心，激励我们从新的角度看待事物，并使我们能够更好地欣赏生活中许多简单的美好事物。”

I missed her badly. Because I was travelling a lot over the past month, I brought my dog Summer over to my parents'... Posted by Lawrence Wong on Sunday, November 27, 2011

夏天之后多次出现在黄循财的贴文中，那满满的爱都要溢出镜头了。

2017年，一同休憩：

2018年，已是14岁高龄的夏天散步时滑倒导致脚趾骨折，黄循财也记录了爱犬的康复过程：

然而，在2020年7月，正值应对冠病疫情之时，黄循财发文说，陪伴他长达16年的夏天，走了。

“再见了亲爱的夏天。谢谢你给我们的生活带来如此多的爱和欢乐。我们会想念你的。”

努力掌握华语

与其他第四代领导团队成员相比，黄循财的华语能力并不突出。2020年，时任教育部长的黄循财在一场母语学习论坛的对话会上坦言，他的父母以英语和马来语沟通，自小家里少了讲华语的环境，他念书时学华文很吃力。

时隔两年，在今年3月28日举行的《联合早报》财政预算案论坛上，黄循财全程以一口流利的华语，就人力政策和企业援助等专业议题与商界代表展开交流，让人留下深刻印象。

《联合早报》预算案论坛【完整版】 财政部长黄循财和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在3月28日举行的《联合早报》预算案论坛上就税务调整、外来员工政策、中小企业可持续发展和数码化转型等课题与商界代表进行约1小时半的深入交流。 点击观看完整版视频。https://bit.ly/3K5uzzn 鸣谢以下合作伙伴： 主要赞助：大华银行 UOB 场地合作伙伴：鹏瑞利集团 Perennial 和首都剧院 Capitol Theatre Singapore Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Tuesday, March 29, 2022

头发由爱妻打理

2020年，本地理发店因冠病病毒阻断措施停业三周，直到5月12日重新开业。当天，抗疫跨部门工作小组正好召开记者会，有眼尖的记者发现，联合领导工作小组的黄循财也理了头发。

黄循财起初愣了一下，随即澄清这个“美丽的误会”，表示头发是太太在家里帮他剪的，意外“放闪”。

黄循财曾在专访中透露自己离过一次婚。2000年初，黄循财与第一任妻子踏上红地毯，但因性格不合，婚姻维持不久便结束，两人在友好的气氛中各分东西。他事后曾说，这是他人生痛苦的经历。

黄循财之后再婚，妻子在私企工作。

马林百列见证成长岁月

黄循财小时候的可爱摸样。（取自黄循财面簿）

黄循财生于1972年12月18日，有一个大他两岁当工程师的哥哥。父母在1970年代买下马林百列的一个组屋单位，黄循财直到20多岁，一直住在那里，也在附近的学校就读。

Here's a blast from the past! I will be joining the PCF Marine Parade Celebrates SG50 this Sunday, as I attended the PCF... Posted by Lawrence Wong on Thursday, June 25, 2015

黄循财1984年毕业于海格男校（也是母亲任教超过35年的学校，现为丹绒加东小学）。选择升读丹绒加东工艺中学（现为丹绒加东中学），单纯是因为学校离家近，大部分朋友也去那里就读。初院读的也是在住家附近维多利亚初级学院。

小学老师是妈妈

黄循财的父亲在2021年8月过世，享年86岁。黄爸爸生在中国海南岛，小时候就到了马来亚怡保投靠当马来亚铁路厨师的父亲，并在那里完成中学学业。也因为这样的背景，黄爸爸学习的是马来文而非华文。黄爸爸移居新加坡后，担任森那美（Sime Darby）的销售经理

黄循财的母亲现年82岁，退休前是小学教师，其中在海格男校就执教了超过35年。黄家两兄弟和他们所有表兄弟，小学都是在海格男校度过的。

黄循财2011年接受《新明日报》采访时回忆：“父母对我和哥哥要求严格，记得当年，我在母亲的班上学习，以为会有优待，结果没把功课做好，竟当众被处罚，从此决定勤奋向上。”

黄循财在2015年的一篇贴文中这样描述他的家庭与童年。

父母和爱犬同框。（取自黄循财面簿）

“我在1970年代长大，记得母亲是如何严格管理家庭财务的。她在各方面都很节俭。但她确保我和哥哥有一个完整的童年。我们没有去海外度假，但我们在海滩玩得很开心。我们买的东西不多，但她会缝制漂亮的衣服给我们穿。我们不常在外面吃饭，但她会去巴刹买便宜的新鲜食材，在家里做最好的菜（那时候蕹菜（Kang Kong）和菠菜的价格是2角钱——这是我从小就吃得很多的东西，到今天仍然很喜欢！）”

Many of you responded to my recent Mother's Day post. So I thought I would share one more story about my mum. She grew... Posted by Lawrence Wong on Sunday, May 10, 2015

2015年的母亲节和父亲节，黄循财再以两篇贴文向大家介绍他的父母亲。

“在抚养孩子方面，我爸爸没有我妈妈那么投入。但他在很多方面影响了我的生活。他向我介绍了音乐和吉他。他从小就让我参与体育运动。他一直坚持要讲一口流利的英语。他过去常在我学校的作文中发现语法错误。后来他退休了，有了更多的空闲时间，他会参加公司的年度股东大会，每当他发现公司年度报告中有错误时，他都会提出来！”

Happy Father's Day to all the Dads out there! My dad was not as involved as my mom in raising the children. But he has... Posted by Lawrence Wong on Saturday, June 20, 2015

“几十年来，她在照顾家庭的同时担任自己的教师工作。尽管她很忙，她总是努力亲自做饭。菜式很简单，但对我来说，妈妈的家常菜仍然是最好的。她以严格的方法抚养我长大。但我一直感受到她无条件的爱。我知道她一直在我身边，无论我的未来如何，她都会继续支持我。我今天的一切都要归功于我的妈妈！”

Happy Mother's Day! Mothers are the best thing that can happen to us. So let's all show some love to our moms on this... Posted by Lawrence Wong on Saturday, May 9, 2015

童年遭遇破门行窃，曾被五花大绑

黄循财小三（约9岁）那年发生了一件惊心动魄的事件。当时只有他和哥哥在家，两名歹徒破门进入他们在马林百列的五房式组屋，把他和哥哥捆绑起来，扔到床上，再翻箱倒柜地搜刮了家里所有值钱的东西。窃贼离开后，兄弟俩才慢慢为彼此松绑。

以上是媒体的报道，但原来这个故事还有后续。

入室盗窃案发生后，黄家报了警，但警察的调查进展不大，于是黄妈妈尝试为自己讨回公道。

黄循财2014年在一篇面簿贴文写道：“她给她的兄弟打了电话，联系上他童年的甘榜朋友，碰巧他当时是整个东海岸地区的黑帮老大（真的！）。她安排和他在巴刹见面，并带我一起去。直到今天，我还记得看到她像跟她的学生训话一样跟这个黑帮老大说话——训斥他，问是不是他的其中一个黑帮成员干的事，并要求伸张正义。”

“最后，我们没能找到罪魁祸首，但我很早就知道女性有能力做出惊人的事情！”