本地癌症发病率逐年增加 但整体死亡率明显下降

本地癌症发病率逐年增加，但整体癌症死亡率明显下降，10大常见癌症的五年存活率近年来也提高，这包括肺癌、肝癌以及胃癌等存活率一般较差的癌症。其中原因是早期诊断率提高。

根据新加坡癌症注册局2月份公布的2019年最新数据，本地年龄标准化的癌症发病率从1998年至2002年的每10万人中有216.8人确诊癌症，增至2015年至2019年的235人；死亡率则从每10万人有114.4人死亡，减少至77.6人。

2015年至2019年期间，分别有3万8077名男性和4万零127名女性诊断出癌症；1万5605名男性和1万2940名女性因癌症病逝。这相等于每天有约43人确诊癌症，以及约15人死于癌症。

新加坡医疗集团癌症中心医务总监兼肿瘤内科顾问医生黄醒荣受访时解释，癌症发病率上升是发达国家普遍出现的问题，尤其当人口迅速老化。随着人们的饮食包括更多加工食品及红肉等，以及更少运动，大部分工作从体力活转为脑力活，本地肥胖率攀升，也会提高结肠直肠癌等的发病率。

“死亡率下降、存活率提升，除了因医疗科技的发达，也因大众对癌症的认知显著提升，并且更愿意接受乳房或结肠直肠癌等筛查。很多人更了解癌症的初期症状，因此一发现身体有异常就立即求医。”

从2003年至2019年，许多常见癌症早期诊断率提高，存活率更是取决于癌症是否发现的早。

男性中，2018年至2019年，到了第三和第四期的晚期才确诊的肺癌和胰腺癌症患者分别占80.7％和74.5％。因此在这两年间，男性10大常见癌症中，这两组病患的五年存活率最低，分别是只有17.3％和10.8％。

至于女性，早期发现的肺癌比率从2003年至2007年的13. 8％倍增至2018年到2019年的27.4％；胃癌则从26. 9％增至37.6％。这两组癌症病患的五年存活率在这期间也明显提高，肺癌翻倍至32.2％；胃癌从25.6％增至42.6％。

不过，每四名肺癌病患几乎三人仍是晚期确诊，每八名胃癌病患就有五名晚期确诊，因此这两组病患的五年存活率仍是女性10大癌症病患中最低的，从2018年至2019年，分别为32.2％和42.6％。

至于一些癌症为何普遍在晚期才发现，黄醒荣指出，除了结肠直肠癌和子宫颈癌等癌症潜伏期较长，许多原发癌初期难以察觉，一些如胰腺癌的筛检方式也较复杂，涉及到成本效率问题。

“例如肺癌，半数以上的病患其实不吸烟，我国还未收集足够的临床数据来识别出不吸烟而仍处高风险的群体来进行大规模筛查。”