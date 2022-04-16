本地新增3404冠病病例 比前天少117起

本地昨天新增3404起冠病病例，情况严重的病患从前天的43人减至42人，其中32人需要输氧，比前天少了两人，有10人在加护病房，比前天多一人。

根据卫生部网站昨晚更新的疫情数据，截至昨天中午共有280名病患住院，比前天多了八人。

昨天再有一人因冠病并发症过世，使冠病并发症逝世累计人数增加至1310人。

传播率维持0.75 连续45天低于1

昨天新增的病例比前天少了117起，其中3291起是本土病例，其余113起是输入病例。在本土病例中，通过抗原快速检测（ART）确诊的有2905起，核酸检测（PCR）呈阳的有386起。在输入病例中，有99起通过ART确诊，另外14起是通过核酸检测确诊。

每周病例传播率维持在0.75，已经连续45天低于1，意味着社区病例一直减少。4488人在过去一天出院或完成隔离。

在新增本土病例中，占比最多的是20岁至39岁的病患，共计1284人；60岁及以上的年长病患有548人；11岁及以下儿童406人。

在加护病房的10名病患都是60岁及以上者，需要输氧的病患中，31人在60岁及以上，另一人介于40岁至59岁。

截至本月14日，有92％人口通过全国疫苗接种计划完成基本疫苗接种程序，73％人口注射了追加剂。

过去28天有15万5113人感染冠病，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.2％和0.02％，病逝者占0.04％。

截至昨天中午，本地确诊病例累计115万5581起。