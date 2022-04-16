马西岭—油池居民：黄循财稳健诚恳务实脚踏实地

稳健、诚恳、务实、友善和脚踏实地，这是马西岭—油池集选区居民对财政部长黄循财的印象。一名居民受访时还直率地告诉记者：“选他就对啦！”

前天获推举为第四代领导班子领军人物的财政部长黄循财，是马西岭—油池集选区议员，负责林邦分区事务。记者昨天到该区进行街访，了解居民对他们的议员可能成为下一任总理的看法。

在该区住了八年的退休人士吴振南（68岁）就直呼“选他就对啦”。

他指出，黄循财在抗疫跨部门工作小组中表现稳健，而且在发言时诚恳、让人信服，是理想的下一任总理人选。

他也说：“黄部长不管公务多忙，也会保持在区内走动和做家访的安排。他很友善，不管是上门家访，还是在社区活动上遇到他，我们都会一起拍照，我的手机里面就存了不少合照。”

另一名居民张益凡（54岁，私召车司机）则说，冠病疫情暴发前，黄循财参加社区晚宴时会逐桌向居民敬酒。“他的酒量不错，而且喝酒的时候很痛快，为人很豪爽。”

马西岭—油池集选区是2015年大选之前才划分出来的选区，包括原本属于蔡厝港集选区的油池分区和三巴旺集选区的马西岭等分区，历史并不长。不过，在两届大选中胜选的包括现任总统哈莉玛，以及在未来可能成为总理的黄循财。

对此，居民维克尼叙（Viknesh，61岁）打趣说：“这个选区的风水一定很好。”

我国知名爵士音乐家蒙特罗（Jeremy Monteiro）前天得知消息之后在面簿贴文对黄循财表示祝贺。

他说，黄循财集众多优点于一身，也有为国家和人民服务的一颗心和意愿，他觉得黄循财接棒时，“我们将是安全的”。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤前晚也发表面簿贴文说，第四代领导团队已经有了多年的合作，在冠病疫情的挑战中也累积了不少经验。

他强调，作为第三代领导团队的议员，他们接下来的关键任务是帮助领导层的过渡，让新加坡在未来的日子里能够得到良好的治理。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高则在昨天下午贴文说，黄循财在阻断措施落实前和他一起向马来回教社群领袖说明，政府为什么要采取关闭回教堂等严厉的防疫措施。

“我看到黄循财为包括马来回教社群在内的新加坡人服务的诚意，他也能做出艰难的决定，确保新加坡在充满挑战的时刻能够取得最佳的成果。我相信我们的社群和新加坡能够在他的领导下继续繁荣。”

前两届大选都派人竞逐马西岭—油池集选区议席的新加坡民主党昨天傍晚也发声明祝贺，但该党也指黄循财未能为国家提出更大胆的愿景，而且接下来看似会墨守陈规，无法让新加坡充分发挥潜力。