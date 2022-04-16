【热点评论】时势造英雄：领军人物黄循财

千呼万唤之下，我国第四代领导班子的领军人选终于敲定。财政部长黄循财获得绝大多数内阁成员以及人民行动党议员的支持与认可，正式获推举为第四代团队之首。

49岁的黄循财是现任内阁中年龄不到50岁的两位较年轻部长之一。他并不具备典型的精英学历背景，从政之路低调起步；2020年初冠病疫情爆发获委以重任，出任政府抗疫跨部门工作小组联合主席，两年艰辛的抗疫过程愈发展现应对危机的沉稳，与民沟通的技巧，凝聚团队的能力。去年中接替副总理王瑞杰升任财政部长，掌管国家经济命脉。而今抗疫战役告一段落，黄循财赢得同僚认可推举，成为我国总理下一任接班人。

黄循财何以在第四代领导团队中脱颖而出？他具备哪些优势，展现了哪些特质？这位未来总理，又有多少你所不知道的方方面面？随着第四代同侪之首人选尘埃落定，内阁将调整，第四代领导团队也将随之成形。迈向第四代政治新格局，我们能有怎么样的期许？第四代领导班子又将如何展现属于他们这一代独特的治国作风与文化？

《联合早报》4月16日下午5时推出 《热点评论》网络直播节目 “时势造英雄：领军人物黄循财”，由《联合早报》执行总编辑韩咏梅、政治新闻主任何惜薇、财经新闻副主任胡渊文，畅谈这位第四代领军人与他的团队。节目主持是《联合早报》数码内容主任王舒杨。 欢迎上zaobao.sg 网站、《联合早报》面簿、早报Kopitiam面簿、早报YouTube频道，《联合早报》官方Twitter观看节目。直播时段欢迎留言或提问，与现场主持和讲评人一起谈谈这位新晋领军人，以及对第四代领导班子的期许与展望。