被热粥泼脸 女摊贩获赔1.6万

在档口工作遭饮料摊少东以滚烫热粥泼脸，66岁女摊贩事后通过民事诉讼索赔，获1万6000元赔偿，感激两名律师一路义务相挺。

《新明日报》早前报道，38岁饮料摊少东刘长德（译音）于2020年2月1日中午到黄埔通道熟食中心为幼儿买粥，他因粥里的蛋没熟透而跟女摊贩周玉叶（67岁）起争执，气得把热粥泼向女摊主，导致后者蒙受一二级烫伤。刘长德上个月因一项泼热粥蓄意伤人的罪名被判入狱12周。

女摊贩周玉叶日前接受《新明日报》访问时透露，风波发生后儿子很生气，决定通过法律诉讼向肇事者讨公道，最后成功索偿到1万6000元，包括2000多元医药费和补偿摊位三周暂停营业的3600元收入损失等。

“医院原本给了我一周病假，过后因伤口不能碰到水，为我清洗伤口的诊所医生再多给两周病假。养伤的三周里，由于主要负责煮粥的就是我，我若不在场，摊位无法如常运作，因此摊主只好暂停营业三周，为此失去了三周的收入。”

义务帮助她的律师是来自赢必胜法律事务所（Invictus Law Corporation）的陈道荣（43岁）与杨显扬（34岁）。

两人见了周玉叶的儿子，得知她的情况感到不平，也了解她的经济情况而决定不收取任何费用，义务帮忙。陈道荣是案件的“军师”，为这场官司出谋划策。杨显扬负责接洽各方，并上庭负责主要的诉讼部分。

杨显扬受访表示，索赔的范围包括医药费、律师费、起诉人付出的伤痛代价与收入损失，也欣慰能协助到有需要的人。

“媒体当时报道了这起事件，我们也以此当做呈堂证据。若说到挑战，可能是在和对方接洽时，有时没有得到回复。”

完整报道，请翻阅2022年4月16日的《新明日报》。