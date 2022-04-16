不满女伴被碰？两帮人马大打出手

疑不满女伴被碰，两班人马在黄金坊大打出手，四人因滋事打架被捕。

这起打架事件发生在前天（4月14日）凌晨2时40分，地点是黄金坊外。据记者探悉，两班人并不认识，事发时正准备离开，却在厕所外发生摩擦吵了起来，进而动手。

据知，其中一组人疑不满对方触碰了女伴，暴打另一组人的两名男子。

根据网络传开来的两段视频，两名男子在车道中央对一名身穿深蓝色上衣和牛仔裤的男子出手，蓝衣男在两人的夹攻下，失平衡跌在地上，期间也把其中一名黑衣男拽到地上。

但黑衣男很快起身，与另一男子猛踢蓝衣男一阵子，然后把他留在车道上，走上台阶。

与此同时，台阶上有另一浅蓝上衣的男子，遭背心男的挑衅后，想要上前挥拳，却被黑衣男一把抓住。其余两人趁机暴打浅蓝上衣男子，之后还有一名身穿白色上衣的男子也加入群架。

视频全程也可听闻一名女生的哭喊声，镜头也拍摄到一名黑衣女子似乎在台阶上哭泣，身旁有两名友人在安抚。

警方证实接获通报，四名年龄介于22岁至25岁的男子因滋事打架被逮捕，其中一名22岁男子在清醒的状态下送院。

警方已展开调查，一旦罪名成立，他们将面对一年监禁，5000元罚款或者两者兼施。

完整报道，请翻阅2022年4月16日的《新明日报》。