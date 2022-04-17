华文大比拼决赛 4月23日线上直播

第九届全国华文大拼比吸引了178所中小学报名参赛，参赛学校历来最多。初赛经过一番龙争虎斗，共有六所中小学进入决赛，角逐冠军宝座。进入小学组决赛的学校包括南华小学、南侨小学和培华长老会小学。中学组的队伍则是华侨中学、莱佛士女中和南洋女中。

决赛的线上直播，将于4月23日（星期六）下午2时至4时30分，在zaobao.sg面簿、早报校园（www.zbschools.sg）、中学生数码双周刊《逗号》和小学生双周刊《大拇指》的面簿页面同步播出。

今年的决赛加入即兴演讲环节，考验参赛者的现场反应和创意。即兴演讲将在比赛直播的三天前（4月20日）放上面簿供公众投票，投票成绩将加在总积分里。

对于这项新的尝试，华文媒体集团早报校园主编杨漾说：“全国中小学华文大比拼比赛，三年来并没有因为疫情停下脚步。比赛自2020年首次改以网络形式举办以来，报名学校和学生人数每年都让人感到惊喜。这证明了，同学们对知识的追求，和对自我的挑战，是从未停歇的。华文大比拼比赛，题目大多是常识类的内容。同学们平日习惯用英语沟通，可以借此机会，了解课本以外的华文常识，从比赛中体验生动有趣的母语用法，为疫情中的校园生活，留下精彩的一笔。”

全国华文大比拼由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办，中国工商银行新加坡分行联合呈献，并获得推广华文学习委员会、讲华语运动和全国翻译委员会的支持。华为国际有限公司是比赛的技术合作伙伴。