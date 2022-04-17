许文远：19人受征询 15人推选黄循财领军

许文远以促进团队建设的方式进行整个推选过程，他个别见了19人，让他们开诚布公地提出每名人选的长处和不足之处，并为属意的领军人选排名。

财政部长黄循财获得了近八成参与推举者的支持，推选他为第四代领导团队和国家前进的领军人，整个推选过程采取透彻和有系统的方式，重在凝聚所有19位参与者的共识和团队意志。

19人包括17位内阁部长、国会议长陈川仁和全国职工总会秘书长黄志明，他们当中有15人推选了黄循财。李显龙总理和两位国务资政张志贤和尚达曼，没有参与推选过程。

受委托促成第四代团队领军人推选过程与共识的退休部长许文远，昨天（4月16日）在总统府举行的记者会上透露：“19人中有15人选择黄循财当他们的领导。这个绝大多数达79％，远超过传统上三分之二为绝大多数的定义。”

许文远在李总理召开的记者会上也指出，其他被提名的领军人选都没获超过两票的支持。不过，他没有透露名字，“既然有了明确结果，就实在不必再讨论谁是第二或第三人选了”。

李总理在记者会上解释邀请许文远协助促成推选过程时说，领导班子的领军人必须能够带领新加坡，并具备凝聚团队的能力，让团员能够相辅相成，发挥所长，共同把国家治理好。要达到这目的，必须有个透彻的推选过程来让投选人以沉着，冷静和客观的心态，撇开个人偏好与意图，选出一个能带领国家前进的领导者。

李总理也说，这个不能是“大家坐下来客气地点头”的推选过程，在鼓励参与者坦率、带着反思和客观视角发表看法的同时，不可损害团队成员的相互关系和互信。

根据李总理的这个要求，也是行动党前主席的许文远于是以促进团队建设的方式进行整个推选过程。他在3月政府财政预算案政策和各部门预算开支辩论结束后，个别见了上述19人，让他们在近一小时的会面中把自己排除在外，开诚布公地提出每名人选的长处和不足之处，并为属意的领军人选排名。

在通知李总理绝大多数推选了黄循财为第四代团队领军人后，许文远也在刚过去的星期四把结果告诉了部长和行动党议员，大家集体支持和肯定了这个选择。

“共识”“团结”和“团队”是昨天近40分钟的记者会上，最常使用的词汇。黄循财在会上也重申政治领导从来都不是关乎一个人的事，而是与整个团队相关。

他以我国三位前总理为例，强调拥有团队为后盾的重要，就算是建国总理李光耀这样的巨人也不例外。

“对我而言，这更是如此，我也需要每个第四代团队的帮助，不论是部长、高级政务部长、政务部长、政务次长或后座议员。”

就算下一位总理的人选已尘埃落定，关键始终是他要能够在大选中获得人民的委托。黄循财说他深刻了解，随着新加坡人希望国会出现更多不同的声音，政治竞争环境日益激烈。他同意李总理不久前在国会所说的，不能假设人民行动党会赢得下来的所有大选。

“从今往后，每一场大选都关乎哪一个政党会组织政府，不再只是反对党会赢得多少议席，或者执政党的得票率有多高。”

至于交棒的时间表，李总理表示会在黄循财准备就绪时，另外一个关键的考虑是行动党在下届大选的战略。这包括是由黄循财带领团队出战，或是继续由李总理领导出战。两人会视情况商量最终战略。

黄循财说：“作为第四代团队领导是很重要的责任，我一定会全力以赴。我们也会秉持一路以来的信念，各尽所能做到最好。我知道每个群体，每个阶层的国人都有不同的体验和期望，我们会继续听取大家的意见，不断学习和进步。”